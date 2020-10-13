По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Подтверждена совместимость ОС «Циркон» и аппаратных решений «Рутокен» для аутентификации и электронной подписи

В рамках технологического сотрудничества компании «Актив» и «Свемел» завершили тестирование на совместимость средств аутентификации и электронной подписи «Рутокен» и операционных систем семейства «Циркон».

С учетом взятого государством курса на импортозамещение и постоянно вводимых санкций интерес к отечественным аппаратным и программным продуктам растет постоянно. Совместная деятельность компании «Актив» и «Свемел» позволит комплексно подходить к решению задач и реализации проектов в рамках реализации политики импортозамещения.

Совместимость работы электронных идентификаторов «Рутокен» и ОС «Циркон 36С», а также программного обеспечения для терминального доступа «Циркон 36Т» была подтверждена в ходе тестовых испытаний. В тестировании участвовали «Рутокен S», «Рутокен Lite», «Рутокен ЭЦП 2.0» (micro), «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (micro, Type-C), «Рутокен ЭЦП PKI» (micro, Type-C), смарт-карты «Рутокен». Токены и смарт-карты используются в качестве защищенных аппаратных носителей для аутентификации в ОС и для электронной подписи.

Компании «Актив» и «Свемел» рекомендуют аппаратные решения «Рутокен» и ОС «Циркон» для совместного использования и создания информационных систем с повышенными требованиями к безопасности.