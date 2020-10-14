По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Выпущена новая версия анализатора кода Solar appScreener с поддержкой IntelliJ IDEA и Visual Studio

«Ростелеком-Солар» выпустила очередное обновление анализатора кода приложений Solar appScreener 3.7. Ключевым изменением новой версии стала поддержка интегрированных сред разработки IntelliJ IDEA от JetBrains и Visual Studio от Microsoft для исправления уязвимостей на более ранних стадиях создания ПО.

IntelliJ IDEA представляет собой среду разработки для многих языков программирования, в частности Java, JavaScript, Python, разработанную компанией JetBrains. В свою очередь Visual Studio от Microsoft является инструментом разработки программного обеспечения, используемого для создания веб-приложений, веб-сайтов, мобильных приложений и программ Windows. Реализованная в новой версии Solar appScreener поддержка IDE позволяет встраивать статический анализ приложений на уязвимости в процесс разработки уже на этапе сборки кода.

Помимо раннего обнаружения уязвимостей авторы системы поработали и над ускорением запуска сканирований. В личном кабинете Solar appScreener появился подраздел «Настройки» для создания шаблонов сканирований. Теперь пользователь анализатора может сохранить свои шаблоны настроек сканирования и использовать их для быстрого запуска проектов.

«Наряду с поддержкой наибольшего числа языков программирования среди всех аналогичных рыночных решений и расширением интеграционных возможностей нашего продукта мы значительное внимание уделяем и улучшению его функциональности. Ключевые изменения нам подсказывают сами пользователи, ориентируясь на них, мы стремимся сделать Solar appScreener самым удобным сканером кода», – отметил Даниил Чернов, директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар».

В соответствии с этой целью в Solar appScreener 3.7 была дополнена и значительно улучшена функциональность пользовательского интерфейса. Так, в разделе «О продукте» появилось руководство администратора системы. Все инструкции по установке, обновлению и настройке анализатора теперь можно скачать непосредственно из интерфейса системы, а не запрашивать у вендора.

Кроме того, повышена производительность раздела интерфейса «Подробные результаты»: теперь страница загружается быстрее, и работать с большим количеством уязвимостей будет удобнее. А в разделе «Формы создания/редактирования групп проектов, наборов правил, паттернов» появились радиокнопки «Приватный» и «Публичный», которые позволяют настроить видимость тех или иных элементов проекта сразу для всех пользователей анализатора или только для ограниченного круга лиц. В предыдущих версиях эта функциональность была представлена менее интуитивно понятным чекбоксом «Для всех пользователей».

Для повышения эффективности выявления уязвимостей в версии 3.7 разработчики дополнили базу правил новыми паттернами поиска уязвимостей для поддерживаемых языков программирования, а также расширили описания уязвимостей.