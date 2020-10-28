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Новая версия домашних продуктов ESET для Windows: защищенный онлайн-банкинг и умный дом

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Компания ESET представляет в России и СНГ новое поколение домашних продуктов ESET NOD32 Антивирус и ESET NOD32 Internet Security. В версии 2021 г. улучшены технологии обнаружения вредоносного ПО, защита онлайн-платежей и устройств домашней сети.

В новой версии домашних продуктов ESET NOD32 появился сканер Windows Management Instrumentation (WMI) и системного реестра. Сканер распознает вредоносные элементы, использующие единый интерфейс программного обеспечения Windows или реестр. Технология позволяет избежать хакерских атак с использованием инструментов WMI для слежки за пользователем и маскировки вредоносного ПО, а также скрытого изменения настроек Windows.

Помимо этого, в версии 2021 г. улучшена система предотвращения вторжений (HIPS), которая контролирует запущенные процессы и файлы. В связи с появлением новых киберугроз, в HIPS добавлены новые алгоритмы обнаружения вредоносных элементов.

Усовершенствована также функция расширенного машинного обучения. В новой версии увеличена скорость анализа объектов на предмет вредоносной активности, при этом нагрузка на систему и риск ложных срабатываний сведены к минимуму.

В условиях роста объемов интернет-банкинга, разработчики ESET обновили модуль «Защита онлайн-платежей». Теперь пользователь может открыть любой поддерживаемый браузер (Chrome, Firefox или Internet Explorer) в специальном защищенном режиме – в этом случае обмен данными клавиатуры и мыши с браузером будет зашифрован во избежание перехвата и злонамеренного использования. Кроме того, модуль «Защита онлайн-платежей» теперь выдает уведомление, если включен протокол удаленного рабочего стола.

В новой версии также улучшен модуль «Защита домашней сети», который проверяет на наличие уязвимостей роутер и подключенные к нему интернет-устройства. Доработано обнаружение устройств и пробелов в их защите. В случае обнаружения уязвимостей (например, слабых паролей), пользователь получает уведомление с подсказкой, как устранить угрозу безопасности в домашней сети.

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