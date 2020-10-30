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Резидент «Сколково» обнаружил критическую уязвимость в Android 11 и получил благодарность от Google

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Сотрудники компании «Стингрей Технолоджиз», резидента Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», обнаружили критическую уязвимость в операционной системе Android. Она позволяла реализовать подмену любого приложения на устройстве пользователя без прав администратора и специальных разрешений.

Злоумышленники, эксплуатируя данную уязвимость, могли подменить совершенно любое приложение на вредоносное, похитить учетные данные пользователя и получить доступ к любым сервисам на смартфоне: банковским приложениям, социальным сетям, электронным кошелькам и т.д. При этом механизм двухфакторной аутентификации от использования данной уязвимости не спасал.

Данную уязвимость эксперты «Стингрей Технолоджиз» обнаружили в результате исследований потенциальных новых векторов атак на приложения Android, которыми они занимаются в рамках разработки системы динамического анализа «Стингрей». Информация об уязвимости незамедлительно была передана разработчику платформы Android.

29 октября 2020 г. компания Google выпустила обновление с исправлением данной уязвимости, единственной критической в 11 версии Android, а экспертов сколковской компании Юрия Шабалина и Евгения Блашко включила в список персональных благодарностей.

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