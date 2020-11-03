Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

В Крыму завершен проект «Создание сети в защищенном исполнении»

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 г.» в Крымском Федеральном Университете им. Вернадского ООО «Технологии Безопасности совместно с ООО СКТБ «Сатурн» реализовали масштабный проект «Создание сети в защищенном исполнении».

Проект стоимостью 138 млн. руб. стартовал в декабре 2019 г., приемо-сдаточные испытания были успешно проведены в октябре 2020 г. Масштабность этого проекта в том, что данная информационная система (ИС) объединила работу филиалов всего полуострова. Был развернут центр обработки данных, создана распределенная сеть передачи данных.

При создании системы компании «Технологии Безопасности» и СКТБ «Сатурн» проделали большую работу по сбору требований и исходных данных, совместно с заказчиком проработали технические решения.

Основным назначением Системы является обеспечение повседневной деятельности ВУЗа. Большинство рабочих мест сотрудников реализовано на тонких клиентах единого образца, что улучшает эксплуатационные характеристики системы, повышает надежность и снижает стоимость владения. Хранение информации производится на СХД с многократным резервированием, что обеспечивает целостность и доступность данных.

Внедрение системы было произведено параллельно с существующими информационными системами. Переход на новые вычислительные мощности будет производится постепенно, с обеспечением бережной миграции данных со старых систем, компьютеры на рабочих местах сотрудников будут заменяться поэтапно, по мере обучения специалистов внедренным СКТБ «Сатурн» совместно с партнерами ИС «Электронный документооборот» и «Электронный Университет».

ИС реализована на технических и программных решениях отечественных производителей: STSS «Флагман», «Лаборатория Касперского», «Код Безопасности», НПО «Эшелон», iRU.

В ИС реализована высокоскоростная передача данных, между филиалами – до 10 Гбит/с, внутри кампусов – 1 Гбит/с, развернута сеть WiFi с двойной аутентификацией и со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с. Вся передача данных по каналам осуществляется с применением шифрования по ГОСТ.

«Данные характеристики позволяют проводить на базе КФУ им. Вернадского масштабные конференции в том числе и с подключением большого числа участников в онлайн», – отметил заместитель директора компании ООО СКТБ «Сатурн» Сергей Жуковский.