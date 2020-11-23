Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Zyxel выпустила новые межсетевые экраны USG Flex

Zyxel Networks выпустила в России и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700 вместе с версией микропрограммы ZLD 4.60, улучшающей функциональность и быстродействие всей линейки шлюзов безопасности компании. Новые межсетевые экраны и версия микропрограммы улучшают возможности компаний среднего и малого бизнеса (СМБ) по внедрению гибкой системы безопасности для защиты от самых разнообразных киберугроз и непрерывного функционирования бизнеса в условиях пандемии.

Согласно недавно опубликованную отчету 2020 Threat Landscape report by ENISA, число кибератак продолжает увеличиваться по мере перехода компаний к новому этапу цифровой трансформации бизнеса. Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию, так как многим компаниям пришлось для продолжения бизнес-операций срочно перевести весь свой персонал на удаленный режим работы. Такая резкая смена практики ведения бизнеса значительно усложнила обеспечение защиты сетей компаний СМБ, поскольку у большинства из них сильно ограничен бюджет на ИТ и ресурсы.

Для расширения модельного ряда, доступного для СМБ, Zyxel представила два новых межсетевых шлюза безопасности из серии USG Flex: межсетевой экран начального уровня со встроенной беспроводной точкой доступа USG Flex 100W и межсетевой экран старшего класса USG Flex 700, способный одновременно обслуживать до 800 подключенных клиентов. Межсетевые экраны серии USG Flex – это универсальные решения для бизнеса, которые не только обеспечивают надежную и масштабируемую систему защиты для сети предприятия, но и удаленный VPN доступ, управление точками доступа Wi-Fi и всю функциональность управления хот-спотами.

Микропрограмма ZLD 4.60, выпущенная Zyxel, обеспечивает увеличение производительности инспекции трафика SSL в 3-5 раз по сравнению с предыдущей версий прошивки. Такие показатели достигнуты при полевом тестировании межсетевых экранов Zyxel при использовании протокола HTTPS с настройками устройства по умолчанию: включенными функциями маршрутизации межсетевого экрана, NAT и ADP.

Zyxel Networks выпустила в России и СНГ два новых межсетевых экрана USG Flex 100W и USG Flex 700

Это означает, что, используя уже имеющееся оборудование USG Flex, можно значительно ускорить шифрование/дешифрование трафика и сократить задержки, связанные с генерацией сертификатов.

Усовершенствованная инспекция SSL также поддерживает новейшую версию протокола Transport Layer Security (TLS), используемого для защиты трафика между серверами и их клиентами. Поддержка протокола TLS 1.3 поможет пользователям Zyxel отражать самые опасные кибератаки.

В дополнение к уже имеющимся сервисам репутации IP-адресов и URL-адресов в микропрограмме ZLD 4.60 реализован сервис репутации DNS на базе технологий McAfee. Эти три сервиса, используемые в продуктах серии Zyxel ATP, предоставляют комплексное надежное решение, которое предотвращает посещение пользователями скомпрометированных доменов, содержащих опасный контент, и блокирует доступ к определенным сайтам. Данные анализа от сервисов репутации можно легко просматривать в консоли Zyxel SecuReporter, поэтому сетевые администраторы всегда могут контролировать посещение пользователями подозрительных доменов, риски и типы запросов к поисковым службам.

«Сейчас, когда из-за пандемии многие компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленку, у малого и среднего бизнеса резко возросла потребность в защите в долговременной перспективе, – отметил Натан Йен (Nathan Yen), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Gateway Business Center. – Две новые модели межсетевых экранов USG Flex и микропрограмма ZLD 4.60 с усовершенствованным функционалом защиты сети помогут СМБ решить эту задачу. Независимо от ограничений ресурсов и бюджета на ИТ клиенты с помощью наших межсетевых экранов могут организовать надежное, защищенное и масштабируемое соединение со своими сотрудниками, работающими из дома».