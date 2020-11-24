Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID

«Инфотекс» приняла участие в разработке стандарта Банка России, посвященного безопасности финансовых банковских операций, включающего требования к прикладным программным интерфейсам, обеспечивающим безопасность финансовых сервисов, разработанным на основе протокола OpenID.

Стандарт разрабатывался по заказу Ассоциации развития финансовых технологий (ассоциация «Финтех») в соответствии с планами подкомитета №1 технического комитета по стандартизации 122, отвечающего за безопасность финансовых (банковских) операций. Далее он прошел экспертизу в ТК 122 и в техническом комитете ТК 26, отвечающем за криптографическую защиту информации. На данный момент он принят и введен в действие распоряжением Банка России и опубликован на официальном сайте Банка России 23 октября 2020 г.

Положения стандарта разработаны на основе спецификаций технологий FAPI и Connect организации OpenID Foundation. Он включает обязательные требования ко всем разработчикам, создающим программное обеспечение для финансовых организаций, и определяет порядок использования модели прикладных программных интерфейсов со структурированными данными и модель токена JWT (JSON Web Token) для повышения безопасности финансовых технологий.

«Работа над данным стандартом дает ценный опыт работы в новых предметных областях стандартизации, что позволяет определить новые востребованные направления развития продукции компании, — сказал Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс». — Также данный опыт будет использован в рамках текущих работ по стандартизации по планам ТК26, в том числе, по стандартизации OpenID Connect на базе отечественных криптографических алгоритмов».