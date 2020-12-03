74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования для государственных выборов

Команда Polys «Лаборатории Касперского» готовит к запуску систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на базе российских криптографических алгоритмов. Продукт, получивший название «Polys.ГОСТ», предназначен для проведения масштабных государственных голосований с участием неограниченного количества избирателей на любом уровне — от муниципального до федерального.

«Polys.ГОСТ» будет соответствовать требованиям, распространяющимся на государственные информационные системы (ГИС), которые должны применять сертифицированные средства криптографической защиты для обеспечения безопасности конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. В данном случае речь идет о сохранении в тайне реестра избирателей и информации о ходе голосования. В «Polys.ГОСТ» нужные криптографические алгоритмы будут встроены как в саму блокчейн-платформу, так и в бизнес-логику, реализуемую в смарт-контрактах, приложениях организатора голосования, избирателя и наблюдателя.

Электронные голосования проводятся в мире уже более 20 лет, при этом во время пандемии их популярность значительно выросла, поскольку во многих случаях такой формат стал единственно возможным для того, чтобы выразить свое мнение и отдать свой голос. В частности, дистанционные электронные голосования проводят университеты в разных странах, а также частные, некоммерческие и государственные организации. Так, например, в 2019 г. на системе Polys в разных странах было проведено 675 голосований, а в 2020 г. – в пять раз больше – 3392.

Платформа Polys доступна для организации голосований с 2017 г. Ядром продукта является блокчейн-платформа, с помощью которой обеспечивается прозрачность процесса голосования: голосующий (и только голосующий) может проверить корректность учета своего голоса, а наблюдатель – убедиться, что все голоса были посчитаны корректно.

В Polys применяется специально спроектированная под задачи электронного голосования модульная блокчейн-платформа на базе открытого фреймворка Exonum. Это позволяет существенно повысить производительность и обеспечить возможность комбинировать модули системы под задачи заказчиков. В число преимуществ Polys входят основанные на криптографических методах технология слепой подписи – высоконадежный метод анонимизации, а также специализированные инструменты для наблюдения за ходом голосования.

«2020 г. стал годом электронного голосования. Необходимость строго соблюдать карантинные меры способствовала росту востребованности решений, позволяющих безопасно организовывать дистанционные голосования. Активный интерес стали проявлять и государственные организации. Мы начали готовить релиз Polys, который удовлетворяет требованиям российского законодательства в части применения криптографических средств для защиты информации, что делает возможным его применение в государственных информационных системах. Надеемся, что вскоре Polys сможет обеспечить органы власти удобным и безопасным инструментом для проведения дистанционных электронных голосований, а миллионам избирателей предоставит комфортный способ волеизъявления», — сказал Александр Сазонов, руководитель проекта Polys.

Проект Polys — резидент центра инноваций «Лаборатории Касперского». Систему используют государственные институты, частные предприятия и НКО в различных странах мира. С помощью Polys проводились выборы в студенческие советы в РАНХиГС и Высшей школе экономики, голосования Верховного суда России и выборы в Европейском молодежном парламенте Германии, выборы в совет партнеров «Додо пиццы», голосование за местные инициативы в Нижегородской, Волгоградской областях, выборы в студенческой ассоциации Нидерландов, в университете Туниса и др.