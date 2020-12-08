Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

RuSIEM и АИС будут готовить специалистов по ИБ

RuSIEM, российский разработчик решений по мониторингу и управлению событиями информационной безопасностью, и многопрофильный учебный центр «Академия информационных систем» (АИС) подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке специалистов в области управления информационной безопасностью.

Учебные курсы АИС предназначены для специалистов, занимающихся инсталляцией, внедрением, эксплуатацией и администрированием продуктов. Решения RuSIEM направлены на построение систем интеллектуального мониторинга, сбора и анализа событий в информационных системах, что позволяет быстро и своевременно выявлять инциденты, находить причины сбоев, устранять ошибки на отдельных участках распределенной информационной сети и прогнозировать возможные риски информационной безопасности.

После прохождения обучения слушатели узнают особенности продуктов и технологий RuSIEM, смогут их внедрять, настраивать и обслуживать.

«Большой опыт АИС в организации и проведении обучения слушателей по различным направлениям позволит максимально эффективно готовить квалифицированных специалистов, способных применять в своей работе все возможности продуктов RuSIEM», — сказал совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.

«Сотрудничество наших компаний позволит оптимально совместить образовательный опыт АИС с технологической экспертизой компании RuSIEM для подготовки высококвалифицированных специалистов. Надеемся, что это партнерство повысит уровень защищенности клиентов и значительно снизит риски информационной безопасности», — отметил заместитель директора АИС Игорь Хайров.