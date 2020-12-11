74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам

Компания NtechLab сообщает, что алгоритм компании по распознаванию дипфейков был назван самым устойчивым к обману с использованием т.н. состязательных атак. Такой вывод был сделан в научной статье, опубликованной на сайте Корнеллского университета за авторством исследователей из лаборатории Facebook AI и Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на технологии нейросетей. Дипфейки используются для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Дипфейки могут быть использованы для замены определенных элементов изображения на желаемые образы, в частности для создания роликов, которые в дальнейшем могут быть использованы для политической манипуляции, личной выгоды или мести. Опасность неконтролируемого производства дипфейков признана на международном уровне. В частности, в США и Китае был принят ряд законов, регулирующих производство подобных видеороликов.

В июне 2020 г. были подведены итоги международного соревнования по распознаванию дипфейков на видео Deepfake Detection Challenge, проводившегося Amazon, Facebook и Microsoft. По итогам соревнования алгоритм NtechLab занял третье призовое место. После подведения итогов конкурса команда исследователей из лаборатории Facebook AI и Калифорнийского университета в Сан-Диего подвергла три алгоритма, занявших наивысшие места в Deepfake Detection Challenge, дополнительным испытаниям - они решили проверить, насколько алгоритмы-победители устойчивы к так называемым «состязательным атакам». В рамках «состязательной атаки» изображение подвергается малозаметным человеческому глазу искажениям с целью обмануть нейросеть. В данном исследовании «состязательные атаки» применялись, чтобы не дать алгоритму определить, есть ли на видео дипфейк или нет.

В статье, опубликованной во второй половине ноября на сайте Корнеллского университета, исследователи описали результаты проведенных тестов. В частности, в статье говорится: «Алгоритм NtechLab более устойчив к состязательным атакам по сравнению с другими моделями».

«Инженер NtechLab Азат Давлетшин, автор представленного на Deepfake Detection Challenge алгоритма по распознаванию дипфейков, изначально ставил перед собой задачу создать не просто модель для успешного участия в конкурсе, а стабильно работающее решение, устойчивое к различным типам атак. Исходный код алгоритма NtechLab, в соответствии с условиями конкурса опубликованный в открытом доступе, показал достойный результат при попытках обмануть его даже без дополнительного обучения на широких базах фотографий. Мы надеемся, что его использование внесет вклад в мировую борьбу с неконтролируемым производством дипфейков» - сказал со-основатель NtechLab и директор R&D компании Артем Кухаренко.

В промышленной эксплуатации NtechLab планирует использовать улучшенную версию алгоритма по распознаванию дипфейков. Наработки помогут компании выявлять сложные случаи мошенничества при использовании распознавания лиц в системах типа facepay для оплаты товаров и услуг.