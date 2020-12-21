74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Fortinet покупает разработчика платформы мониторинга и диагностики гибридной инфраструктуры Panopta

Fortinet объявила о поглощении компании Panopta, предоставляющей SaaS-платформу, которая обеспечивает полную прозрачность и автоматизированное управление состоянием корпоративной сети, включая серверы, сетевые устройства, контейнеры, приложения, базы данных, виртуальные устройства и облачную инфраструктуру.

«Учитывая сложный и распределенный характер многих ИТ-сред, организациям необходима высокопроизводительная и безопасная сеть для успешного выполнения инициатив в контексте цифрового бизнеса. С конвергенцией безопасности и сети посредством сетевого подхода, основанного на безопасности, организации могут получить возможности подключения и производительность, которые крайне важны для защиты современных гиперсвязанных предприятий. Приобретение компании Panopta позволит нам дополнить наши лучшие в своем классе предложения по обеспечению безопасности SaaS-платформой, которая обеспечивает дополнительную прозрачность и гибкое восстановление сети для гибридных сред, включая периферийные и облачные сети, для достижения еще большей безопасности и эффективности бизнеса», – сказал Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Fortinet.

Клиенты активизируют свои инициативы в области цифровых инноваций, и пользовательский опыт определяет успех приложения. Обеспечение 100% работоспособности инфраструктуры крайне важно. Облачное решение Panopta предоставляет полную картину функционирования каждой службы, сетевого устройства и приложения в любом развертывании, будь то контейнеры, облако, локальная или гибридная среда. Fortinet Security Fabric в сочетании с масштабируемой платформой сетевого мониторинга и диагностики Panopta позволяет Fortinet предлагать бизнесу наиболее полное решение для управления сетью и безопасностью операций.

Ожидается, что помимо дальнейшего повышения безопасности и производительности гибридной сетевой инфраструктуры клиентов, комбинированное решение улучшит мониторинг в реальном времени и повысит эффективность инфраструктуры, на которой работают службы безопасности Fortinet, в том числе облачные. Например, сервис SASE, электронная почта, аналитика безопасности и межсетевые экраны веб-приложений получат выгоду от непрерывного мониторинга и диагностики, предоставляемых платформой Panopta. Интеграция между решением Panopta, межсетевым экраном следующего поколения FortiGate и решением Secure SD-WAN еще больше улучшит возможности подключения и производительность SD-WAN. Кроме того, интеграция автоматизированного управления инцидентами Panopta с платформой SOAR может предоставить ИТ-специалистам единое представление платформы для диагностики и устранения инцидентов, связанных с состоянием сети в реальном времени.

Платформа Panopta построена так, чтобы быть дружественной к партнерам, расширяя возможности MSSP и партнеров с добавленной стоимостью, чтобы легко интегрировать многопользовательское решение в свое собственное предложение и быстро повысить ценность для своих конечных клиентов. Управление доступом на основе ролей в решении Panopta обеспечивает детальный уровень управления между клиентами, а также внутри групп центра управления сетью (NOC) и центра управления безопасностью (SOC).

В текущей среде удаленной рабочей силы доступность, производительность, безопасность и качество приложения и его компонентов влияют на взаимодействие с конечным пользователем. Решение Panopta анализирует как показатели состояния сети, так и производительность приложений для выявления потенциальных проблемных областей, которые могут повлиять на доступ пользователей, и обеспечивает быстрое автоматическое восстановление (также называемое Digital Experience Monitoring или DEM).

С приобретением Panopta Fortinet предоставит сетевую платформу, основанную на безопасности, добавив новые возможности в области мониторинга, обнаружения и реагирования на инциденты в сети, включая: унифицированный мониторинг и автоматическое управление инцидентами, которые сокращают время реагирования и разрешения для групп NOC и, в свою очередь, помогают превышать SLA; более 50 глобальных точек присутствия (PoPS) с недорогими зондами для моделирования производительности приложений и задержек, которые могут повлиять на работу конечного пользователя (также известную как мониторинг искусственных транзакций); встроенный облачный мониторинг рабочих нагрузок Kubernetes и PaaS в AWS и Azure; полностью настраиваемые рабочие процессы оповещения с готовой интеграцией для сторонних предприятий и современных средств связи.

Финансовые детали сделки не раскрываются.