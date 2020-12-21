74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, завершила внедрение продуктов Eset для защиты инфраструктуры компании «Курьер сервис экспресс», специализирующейся на доставке грузов и корреспонденции.

Главной задачей проекта была многоуровневая защита корпоративной сети и данных компании, так как «Курьер сервис экспресс» работает с персональными данными клиентов, строго соблюдая их защиту. Для этого было выбрано решение Eset Secure Enterprise, которое обеспечивает наивысший уровень защиты рабочих станций в корпоративной сети и серверов на разных платформах. Решение защищает рабочие станции как от известных вирусов, так и от тех, которые еще не внесены в специальные антивирусные базы.

«Во всем мире постоянно растет количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью. Коронавирус лишь увеличил активность злоумышленников, которые пытаются любыми способами проникнуть в корпоративные сети и завладеть информацией. С этой проблемой можно бороться благодаря комплексным и современным программным средствам. Поэтому мы остановились на Eset Secure Enterprise. Это решение может обеспечить эффективную защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры без снижения производительности. Благодаря специалистам Syssoft, с которыми мы сотрудничаем не первый год, в компании развернута защита на 1,4 тыс. рабочих мест», — сказал Андрей Жезлов, руководитель управления департамента информационных технологий КСЭ.

Решение Eset Secure Enterprise также способно эффективно защищать файловые и почтовые сервисы на разных платформах. Еще одно преимущество платформы — сетевая защита на уровне HTTP- и FTP-шлюзов, что не только повышает безопасность и управляемость системы, но и обеспечивает оперативную работу для многофункциональных систем с большим объемом входящего трафика.

«Для сферы логистики критически важно, чтобы все критичные клиентские данные были под защитой — из этого складывается не только оперативное и качественное распределение грузов, но и репутация компании. Поставленные в «Курьер сервис экспресс» облачные и эвристические технологии Eset повысят безопасность данных пользователей компании при минимальном влиянии на производительность системы», — сказал Владимир Митрофанов, менеджер по продажам компании Syssoft.