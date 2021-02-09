Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы

Министерство промышленности и торговли России на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) составило перечень решений, которые рекомендованы к применению органам власти и коммерческим предприятиям России для организации процессов удаленной работы. В категории «Информационная безопасность» в него вошли такие продукты «Ростелеком-Солар» как система предотвращения утечек информации Solar Dozor, система автоматизированного управления правами доступа Solar inRights, шлюз веб-безопасности Solar webProxy.

Соответствие продуктов «Ростелеком-Солар» требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасного процесса удаленной работы, подтвердил проектный комитет ГИСП. В его состав вошли ведущие эксперты АНО «Цифровая экономика», Фонда развития интернет-инициатив, Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и Ассоциации участников рынка интернета вещей.

«Инициатива реализована в рамках государственной программы “Развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности”, целью которой является создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, — отметил Михаил Адоньев, директор по стратегическим проектам компании «Ростелеком-Солар». — Наряду с другими направлениями стимулирования промышленного развития Минпромторг России оказывает активную информационную поддержку предприятий на портале ГИСП. Созданный реестр решений для организации удаленной работы облегчит компаниям выбор продуктов для поддержания непрерывности бизнес-процессов в условиях удаленной работы».

Представленные в реестре решения «Ростелеком-Солар» обеспечивают информационную безопасность удаленного управления процессами с помощью инструментов дистанционного мониторинга, что позволяет сократить риски физического присутствия на объектах. Например, DLP-система Solar Dozor предназначена для защиты информационных активов и позволяет блокировать утечки информации, осуществлять контроль каналов коммуникаций сотрудников и выявлять признаки корпоративного мошенничества. Другое решение «Ростелеком-Солар» — Solar inRights — помогает выстроить на предприятии удобные и эффективные процедуры исполнения политик и регламентов безопасности в области управления правами доступа. Для контроля доступа сотрудников и приложений к веб-страницам, защиты веб-трафика от вредоносных программ и навязчивой рекламы Минпромторг рекомендует шлюз веб-безопасности Solar webProxy.