НПП «Цифровые решения» примет участие в онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность 2021»

Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования НПП «Цифровые решения» станет участником онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность 2021», которая состоится 2 марта 2021 года.

На мероприятии эксперты в области информационной безопасности обсудят главные тенденции на рынке ИБ-решений, возможности отечественных ИБ-решений для обеспечения полной безопасности ИТ-инфраструктуры российских компаний, а также перспективы развития ИБ-рынка в 2021 году.

Сергей Плотко, начальник отдела аналитики и интеграции НПП «Цифровые решения», на конференции расскажет о первом российском решении для технологичного подключения средств информационной безопасности, мониторинга и анализа – брокерах сетевых пакетов DS Integrity.

Брокеры сетевых пакетов DS Integrity позволяют:

увеличить количество точек мониторинга сетевой инфраструктуры и отказоустойчивость сети;

повысить эффективность использования средств ИБ/мониторинга/анализа и продлить сроки их эксплуатации;

обеспечить простоту масштабирования и модернизации, а также рационально распределять инвестиции на инфраструктуру информационной безопасности.

DS Integrity выполняют функции агрегации, балансировки, зеркалирования (репликации), фильтрации, классификации, дедупликации, модификации трафика и поддерживают интерфейсы от 1 GbE до 100GbE.

В настоящее время внедрение брокеров сетевых пакетов наиболее актуально для: