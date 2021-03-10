«Контур» и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в сфере экономической безопасности

Российский разработчик программного обеспечения «Контур» и подразделение «Лаборатория Касперского» Transparent Deal заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение прозрачности бизнес-сделок заказчиков.

Платформа Transparent Deal разработана «Лабораторией Касперского». Это интеллектуальная система, которая позволяет автоматизировать процессы по обеспечению экономической безопасности компании. Система Transparent Deal выявляет конфликты интересов контрагентов и сотрудников, отслеживает рисковые факторы в деятельности организации и проводит скоринг-проверку клиентов и поставщиков по заданным параметрам. За счет интеграции с модулем API «Контур.фокуса» система обогащается данными более чем из 30 официальных источников — ФНС, ФССП, Верховного Суда России, Единого федерального реестра сведений о банкротстве и других. Это дает возможность пользователям мгновенно оценить благонадежность деловых партнеров.

Возможности системы Transparent Deal могут использоваться во всех отделах компании: HR-подразделением – для проверки кандидатов, коммерческими службами – для контроля коррупционных связей, службой внутреннего контроля – для проведения расследований внутри компании.

Елена Катаева, руководитель проекта API «Контур.фокуса», сказала: «В период нестабильной экономической ситуации риск столкнуться с неблагонадежными контрагентами возрастает. Необходимый минимум, который поможет обезопасить каждую компанию, – не только проведение качественной проверки, но и регулярный мониторинг деловых партнеров. Решение позволяет полностью закрыть эти потребности. Пользователь может быстро оценить не только риск-профиль компании, но и ключевые показатели в динамике и вовремя принять решение о дальнейшем сотрудничестве».

Сергей Светушкин, руководитель проекта Transparent Deal в «Лаборатории Касперского», отметил: «Мы рады сотрудничать с «Контуром» для выработки эффективных решений в области автоматизации процедур по предотвращению угроз экономической безопасности, выявлению конфликта интересов, продуктивного управления регуляторными рисками. Все эти возможности успешно реализованы в наших функциональных модулях».