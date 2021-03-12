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Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»

Безопасность Интеграция Системное ПО

Tessis (авторизованный дистрибьютор компании Thales Group на территории России) и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС».

«Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой информации. В аппаратную составляющую входят USB-ключ и смарт-карта Safenet eToken 5110 производства компании Thales Group — эволюционное продолжение электронного ключа Safenet eToken Pro.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Обеспечение безопасности в «Ред ОС» — приоритетное направление в развитии продукта. Благодаря совместимости с программно-аппаратными комплексами для защиты информации, в том числе с решениями Tessis, мы можем предложить заказчику широкий выбор инструментов, которые способны гарантировать безопасность в среде нашей операционной системы. Благодарим коллег за плодотворную работу», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы очень рады, что наше решение на базе продуктов компании Thales успешно прошло тестирование на совместимость с «Ред ОС». Теперь пользователи этой отечественной операционной системы смогут увереннее внедрять признанные во всем мире и отмеченные многочисленными наградами продукты семейства Safenet», — сказал генеральный директор компании Tessis Сергей Груданов.

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