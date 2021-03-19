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«Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве

ПО Софт Безопасность

«Мой офис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявили о заключении технологического партнерства. В рамках сотрудничества компаний будут проведены испытания, подтверждающие работоспособность и корректность совместного использования продуктов и решений «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.».

Сейчас компании проводят совместные интеграционные работы для подтверждения совместимости USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta разработки «Аладдин Р.Д.» с продуктом «Мой офис Почта» разработки «Мой офис», включающим почтовый сервер и приложения для работы с электронными сообщениями, контактами и календарем на компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

«Мы рады, что USB-токены и смарт-карты линейки JaCarta с аппаратной реализацией российских криптографических алгоритмов будут применяться для защиты информации в «Мой офис Почта» и позволят обеспечить целостность и конфиденциальность передаваемых данных», - сказал Сергей Челышев, руководитель группы интеграции компании «Аладдин Р.Д.».

Технологическое партнерство «Аладдин Р.Д.» и «Мой офис» открывает новые возможности для развития бизнеса обеих компаний, а также позволит клиентам получить удобное безопасное комплексное решение от лидеров рынка. Созданный программный комплекс будет полезен организациям, которые предъявляют повышенные требования к защите своих цифровых ресурсов. В первую очередь, это государственные структуры, органы исполнительной власти и крупные коммерческие предприятия.

«Применение российских средств информационной безопасности в почтовых решениях позволяет усилить защищенность конфиденциальных данных, а также обеспечивает юридическую значимость для документов, пересылаемых между различными организациями. Сотрудничество с «Аладдин Р.Д.» расширяет спектр поддерживаемых защищенных носителей в продуктах «Мой офис», и предоставляет нашим пользователям дополнительные возможности для применения передовых технологических решений в своих информационных системах», - сказал Александр Буравцов, директор по безопасности «Мой офис».

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