«Лаборатория Касперского» оценила итоги вынужденной «дистанционки» для школьников

По данным опроса «Лаборатории Касперского», больше половины детей в России (67%), которые перешли на дистанционное обучение из-за пандемии, отметили, что им больше нравятся занятия в школе, чем онлайн. Им прежде всего не хватало живого общения со сверстниками на переменах — это отметили 69% школьников. Многие также не оценили онлайн-формат, в том числе из-за возникших сложностей в освоении учебной программы (62%) и из-за того, что им приходилось много времени проводить перед экраном (42%). При этом почти треть школьников (29%) все же отметила, что им больше нравится учиться онлайн.

«Экстренный переход на дистанционное обучение во время пандемии стал настоящим вызовом как для детей, так и для взрослых: родителей, учителей. В таких условиях важно оперативно перестроить программу, иначе это сказывается на уровне усвоения материала. К сожалению, в силу различных обстоятельств это не всегда было возможно. Исходя из данных нашего опроса, каждой пятой семье повезло — для их детей программа была полностью адаптирована под новые условия, — отметил Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Несмотря на то, что офлайн все еще остается наиболее эффективной формой преподавания в школе, на наш взгляд, важно внедрять в учебный процесс различные цифровые и интерактивные механики, не заменяя ими полностью привычный ход урока, а используя в тот момент, когда это будет наиболее эффективно. Одним из подобных заметных проектов является “Урок цифры”, который уже несколько лет проводится в российских и некоторых зарубежных школах».

Тяжелее всего на онлайн-обучении детям давались точные и естественные науки: математика (40%), химия (38%) и физика (34%). Что касается родителей, 76% отметили, что не хотели бы возвращаться к такому формату после пандемии, а 73% в целом назвали его главным недостатком снижение уровня качества обучения.

«Дистанционное обучение в период пандемии обернулось стрессом для всех: детей, родителей и учителей. При этом взрослые не всегда принимали верные решения, упрощающие жизнь школьников, потому что сами проходили период адаптации к новому формату. Итог мы видим в результатах опроса. Вывод простой — в условиях нестабильного современного мира с его «черными лебедями» учителю придется освоить навыки онлайн-обучения с использованием различных цифровых инструментов и в сочетании с офлайн-обучением, — отметила Ирина Савицкая, руководитель продвижения «Яндекс.учебника» и «Я учителя». — После завершения массовой вынужденной удаленки во всех цифровых ресурсах мы увидели сильнейший отток учителей как ответ на естественное желание педагогов забыть этот сложный период. На наш взгляд, поступать так — значит обесценить свои действия, не сделать выводов, не извлечь уроков. Не призываем полностью вернуться к цифре, но рекомендуем преподавателям учиться встраивать ее в обучение в разных пропорциях, искать новые инструменты и технологии, чтобы в случае форс-мажоров легко и безболезненно для себя и учеников перестраивать обучение».

Чтобы обезопасить ребенка онлайн вне зависимости от того, чем он занимается — играет, учится или общается с друзьями, «Лаборатория Касперского» разработала решение Kaspersky Safe Kids. С его помощью родители могут быть в курсе того, как долго ребенок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Кроме того, решение позволяет определять текущее местоположение ребенка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если ребенок возвращается из школы домой один.