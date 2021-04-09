БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных»

В Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) внедрена система резервного копирования на базе «Акронис защита данных». Академия защитила при помощи решения компании «Акронис инфозащита» свою информационную инфраструктуру, которая задействована в организации учебного процесса и управлении вузом. На ней же базируется информационно-образовательная среда, доступная всем курсантам, преподавателям и сотрудникам академии.

К числу систем, работоспособность которых особенно критична, в вузе относят SQL-сервер, где размещены базы данных «1С», сервер терминалов, сервер электронной информационно-образовательной среды академии, сервер баз данных системы электронного документооборота «Дело», сервер системы менеджмента качества TRIM QM, почтовый сервер.

Ранее для создания резервных копий этих систем использовались штатные средства различных операционных систем. По мере развития инфраструктуры и роста объема данных в ней они перестали устраивать руководство технологических подразделений академии. Было принято решение развернуть специализированное решение, которое смогло бы обеспечить все потребности БГАРФ в защите данных.

Для решения задачи руководство вуза выбрало «Акронис защита данных». С этим решением в БГАРФ были хорошо знакомы – оно несколько лет использовалось для бэкапа данных отдельных элементов инфраструктуры. В БГАРФ отмечают, что среди особых требований, предъявляемых к решению, фигурировали скорость копирования и восстановления данных, способность решения работать как на серверных платформах, так и на персональных компьютерах, централизованное управление системой, условия поставки, стоимость решения. Кроме того, еще одним аргументом в пользу «Акронис защита данных» стало его российское происхождение: академия придерживается принципов импортонезависимости и стремится использовать системы отечественного производства.

Сотрудники БГАРФ развернули «Акронис защита данных» собственными силами в течение одного дня. При этом при установке решения на отдельных компьютерах сотрудники академии воспользовались помощью службы технической поддержки компании «Акронис инфозащита». Она потребовалась для запуска системы на компьютерах, работающих под управлением старых версий ОС Windows.

Сегодня при помощи «Акронис защита данных» осуществляется резервное копирование данных, образующихся в работе всех критически важных информационных систем академии. Кроме того, решение установлено на некоторых рабочих станциях сотрудников академии. Общий объем информации, подлежащей обязательному резервированию, составляет 1,5 ТБ. Для хранения резервных копий техническими специалистами БГАРФ выделены отдельные серверные мощности. Общий объем хранящихся здесь резервных копий данных составляет 16 ТБ.

Несколько раз специалистам БГАРФ пришлось использовать «Акронис защита данных» для восстановления информации. «Мы сталкивались с отказом оборудования: выходили из строя диски, входившие в состав RAID-массивов, – сказал начальник академии Александр Грунтов. – Со всеми инцидентами система справилась достойно. При помощи «Акронис защита данных» информация была восстановлена буквально за минуты, что позволило избежать неприятных последствий и обеспечить непрерывность учебного процесса и работы подразделений управления академии».