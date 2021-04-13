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Group-IB подписала дистрибуторский контракт с Axoft

Безопасность Ритейл Дистрибуция

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, и Axoft, глобальный сервисный ИТ-дистрибутор программного обеспечения, объявляют о подписании дистрибуторского соглашения. Около 4000 партнеров Axoft в России и Белоруссии получат доступ к технологиям Group-IB для обнаружения и предотвращения кибератак, слежения за преступниками, а также исследования киберугроз и реагирования на инциденты.

В начале 2021 года компания Axoft стала официальным дистрибутором Group-IB в России и Белоруссии. В рамках подписанного соглашения уже с апреля на технологическом демостенде дистрибутора можно будет ознакомиться с работой Group-IB Threat Hunting Framework – инновационного решения для унифицированной защиты компании целиком: от традиционных IT-сегментов до рабочих мест удаленных сотрудников и технологических сегментов (ОТ-сетей) производственных предприятий. Это единственная в своем классе интегрированная платформа безопасности, использующая технологии «искусственного интеллекта» для раннего обнаружения кибератак.

Планируется, что до конца года партнерам Axoft и их клиентам будет представлена комплексная система Threat Intelligence & Attribution, представляющая собой новый класс решений для сбора данных об угрозах и атакующих, релевантных для конкретной организации, с целью исследования, проактивной охоты за хакерами и защиты сетевой инфраструктуры. Система Group-IB получила признание международных аналитических агентств Gartner, IDC и Forrester за качество разведданных, знание рынка андеграунда и тактик, инструментов и активности злоумышленников.

Axoft уже начал обучение технических специалистов в регионах для обеспечения необходимого уровня экспертизы по продуктам Group-IB и сформировал группу развития, включающую в себя инженеров, маркетинговых специалистов и солюшен-сэйлов, которые будут совместно с партнёрами работать над развитием проектов по всем продуктам, решениям и услугам вендора.

Теперь 4000 партнеров Axoft смогут воспользоваться как технической экспертизой дистрибутора, так и парком демооборудования от Group-IB. Теперь у них будет возможность проводить демонстрации решений своим заказчикам, привлекать ресурсы Axoft для технических консультаций, пресейла, пилотных проектов и внедрений, постпродажной помощи, получения маркетинговой и бизнес-поддержки.

«Прямой доступ к высокотехнологичным решениям Group-IB поможет партнерам Axoft в России и Беларуси увидеть работу уникальных технологий компании вживую, что позволит им предлагать своим заказчикам более сложные и комплексные проекты в сфере кибербезопасности, выводящие защиту клиентов на новый международный уровень, – отметил Шалва Гогуа, директор по работе с партнерами Group-IB в России и СНГ. – Каждый из партнеров Axoft, где бы территориально он ни находился, получает возможность познакомиться с прорывными решениями и их особенностями, которые помогут клиентам усилить их защиту. Axoft окажет партнерам помощь на всех этапах работы: перед продажей, в процессе внедрения и с последующей поддержкой, что позволит повысить качество и эффективность работы».

«В современном цифровом мире крупные компании всё большее значение уделяют важности информационной безопасности. Group-IB как раз предоставляет такие высокотехнологичные системы и сервисы, которые комплексно защищают компанию и её активы даже за пределами её сетевого периметра, – отмечает Сергей Игнатов, руководитель отдела поддержки и развития продаж компании Axoft. – Благодаря нашему сотрудничеству Group-IB сможет расширить региональное присутствие, масштабировать ресурсы для поддержки партнёрских проектов».

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