Выручка Varonis в I квартале 2021 года увеличилась на 38% до $74,8 миллиона

Varonis опубликовала отчет о финансовых результатах за I квартал 2021 финансового года, завершившегося 31 марта.

Совокупная выручка компании за квартал составила $74,8 млн – на 38% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Объем продаж подписных лицензий увеличился на 120% до $44,8 млн (по сравнению с $20,4 млн в I квартале 2020 г.). Показатель годовой регулярной выручки (ARR) на 31 марта 2021 г., составляет $306,9 млн, что на 39% выше показателя, полученного к этой же дате в прошлом году.

«Сильные результаты первого квартала продолжили положительную траекторию 2020 г. и стали свидетельством растущей потребности бизнеса в защите данных. Продажа лицензий по подписной модели помогает нам как решать неотложные бизнес-задачи заказчиков, так и соответствовать их долгосрочным потребностям, – отметил президент Varonis Systems Яки Файтельсон. – Мы смогли существенно увеличить показатель LTV (прибыли от клиента за все время сотрудничества), что стало драйвером роста выручки, маржи и потока денежных средств».

«Решения Varonis остаются высоко востребованными и новаторскими и для развитых и для развивающихся рынков. При этом мы видим, что потребности рынка и тенденции повторяются в каждом регионе в свое время, в зависимости от зрелости рынка, экономической и геополитической ситуации. При этом и мы, и наши коллеги из штаб-квартиры уверены, что мы находимся только в начале тренда массовой потребности рынка в решениях класса Varonis», — сказал глава Varonis в России Даниэль Гутман.

Во II квартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $82,5 до $84 млн. Прогнозируемый объем выручки за 2021 г. составит от $365 до $370 млн (прирост от 25% до 26%).