Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в банках
|

Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк

Bi.Zone автоматизировала процессы мониторинга мошеннических операций БПС-Сбербанк с помощью Bi.Zone Cloud Fraud Prevention (BCFP). На сегодняшний день антифрод-решение внедрено для дистанционного банковского обслуживания физических лиц, карточной эмиссии и эквайринга.

BCFP в режиме реального времени оценивает все финансовые операции с использованием правил и алгоритмов машинного обучения. По каждой такой транзакции выносится решение: пропустить, отклонить или отправить на рассмотрение сотруднику банка. Учитываются транзакционные данные, сведения об устройстве, поведение пользователя и другие параметры. Данная схема не только повышает безопасность клиентов, но и помогает снизить финансовые и репутационные потери банка.

«Банковские мошенники в Беларуси в основном полагаются на социальную инженерию — на такие инциденты приходится 99% случаев кибермошенничества, зафиксированных банком. Мы заботимся о безопасности клиентов, так что приняли повышенные меры, чтобы предотвратить незаконное снятие средств. Внедрение антифрод-решения уже принесло свои плоды в размере 2 млн сохраненных рублей», — отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

«Мошенничество с использованием методов социальной инженерии не теряет своей актуальности и приобретает все новые формы. При работе над каждым проектом мы учитываем особенности ландшафта угроз, что вместе с использованием методов машинного обучения позволяет добиться эффективного обнаружения и предотвращения мошенничества», — сказал Антон Окошкин, директор по противодействию мошенничеству Bi.Zone.

Bi.Zone Cloud Fraud Prevention — это единое решение для защиты операций во всех каналах платежей: интернет-банк, банк-клиент, мобильный банк, эмиссия, эквайринг и другие. BCFP позволит выстроить комплексную адаптивную систему выявления и противодействия несанкционированным операциям в каналах обслуживания клиентов. Решение быстро обрабатывает транзакции, позволяет легко адаптироваться к новым типам атак, прогнозировать нагрузку на службу контроля финансовых операций и минимизировать ручное вмешательство в процесс.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов

Через «дыры» в веб-приложениях даже хакеры-любители могут взломать российские компании

В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься

В каждом приложении для Android в среднем есть 39 «дыр». Виноват Open Source

Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников

Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса