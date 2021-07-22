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Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner

Commvault объявила, что аналитическое агентство Gartner назвало ее лидером в своем последнем отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions («Магический квадрант» Gartner по программным решениям корпоративного класса для резервного копирования и восстановления).

В отчете 2021 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions исследуется динамичное развитие рынка резервного копирования и восстановления данных и анализируются предлагаемые игроками этого рынка решения для защиты различных рабочих нагрузок и их функциональность.

«Из-за растущего числа киберугроз и кибератак, жертвами которых часто становятся данные, бизнес сегодня не может работать без использования решений для резервного копирования и восстановления данных, – сказал Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan), вице-президент Commvault по направлению Product Management. – Мы уверены, что решения Commvault со своим уникальным функционалом, включая защиту от программ-вымогателей, защиту данных в облаках, в гибридной среде и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, а также сервис BaaS, оптимально подходят для сложных проблем, с которыми корпоративные заказчики сталкиваются при цифровой трансформации своего бизнеса. Благодаря гибкой модели предоставления сервисов и лидирующим позициям в секторе SaaS заказчики могут выбрать лучшие технологии и использовать их так, как им удобно».

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