Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявила финансовые результаты за II квартал 2021 г. –– он закончился 30 июня 2021 г.

«Второй квартал оказался довольно хорошим. Мы получили двузначный рост в сегментах CloudGuard и Harmony, а также трехзначный –– в рамках продаж платформы Infinity. В целом мы увеличили доходы от подписочной модели на 12%, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Кибератаки пятого поколения стали нормой — атаки с помощью программ-вымогателей выросли на 93%. Мы считаем, что организации способны предотвратить следующую киберпандемию, используя подход, основанный на предотвращении атак по всем направлениям: сетям, облакам или удаленным сотрудникам».

Основные финансовые показатели за второй квартал 2021 г:

Общая выручка: $526 млн –– это на 4% больше по сравнению с прошлым годом ($506 млн во II) квартале 2020).

Операционный доход по GAAP: $222 млн против $221 млн во II квартале 2020 г. –– 42% и 44% выручки соответственно.

Операционный доход без учета GAAP: $257 млн в сравнении с $253 млн в аналогичном квартале прошлого года –– 49% и 50% выручки соответственно.

Налоги на прибыль по GAAP: $47 млн против $43 млн во iI квартале 2020 г.

Чистая прибыль по GAAP: $186 млн против $196 млн во II квартале 2020 г.

Чистая прибыль без учета GAAP: $217 млн против $225 млн во II квартале 2020 г.

Прибыль по GAAP на разводненную акцию: $1,38, такой же результат, как и во II квартале 2020 г.

Прибыль без учета GAAP на разводненную акцию: $1,61 по сравнению с 1.58 долларов США во II квартале 2020 г. –– этот показатель на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы будущих периодов. По состоянию на 30 июня 2021 г. доходы будущих периодов составляли $1,472 млрд против 1,338 млрд по состоянию на 30 июня 2020 г., что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Остатки денежных средств, рыночные ценные бумаги и краткосрочные депозиты: 4,002 млрд по состоянию на 30 июня 2021 г. по сравнению с 3,959 млрд по состоянию на 30 июня 2020 г.

Денежный поток: денежный поток от операций составил $264 млн против $252 млн во II квартале 2020 г., что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

Программа выкупа акций: в течение II квартала 2021 г. компания выкупила около 2,7 млн акций на общую сумму около $325 млн.