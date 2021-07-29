McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group

Венчурная компания Symphony Technology Group (STG) объявила, что возглавляемый ею консорциум закрыл сделку по приобретению подразделения McAfee по защите корпоративного бизнеса. Теперь McAfee Enterprise полностью сосредоточится на защите организаций и предприятий.

«Корпоративное подразделение McAfee давно играет ключевую роль в обеспечении безопасности цифровых ресурсов крупнейших компаний по всему миру. Сегодня ее клиентами являются более 85% предприятий из списка Fortune 100, — сказал Уильям Чизем (William Chisholm), управляющий партнер STG. — Сегодня кибербезопасность важна как никогда, и мы настроены работать с командой McAfee Enterprise над созданием мощных решений, которые позволят организациям эффективнее управлять своей защитой».

Акцент на корпоративной кибербезопасности особенно важен сегодня, когда компании сталкиваются со все более сложными атаками и техниками злоумышленников, вычислить которые с помощью традиционных инструментов стало труднее.

«Мы всегда ставили во главу угла интересы клиентов и были лидерами отрасли, создавая решения для обеспечения их кибербезопасности, — отметила Линн Доэрти (Lynne Doherty), исполнительный вице-президент по глобальным продажам и маркетингу McAfee Enterprise. — Сейчас уникальным потребностям и задачам компаний в сфере кибербезопасности уделяется повышенное внимание, поэтому мы направляем наши стратегические усилия, ресурсы и инвестиции на разработку и предоставление решений для наших корпоративных клиентов, коммерческих и правительственных организаций».

«Первостепенная задача новой компании McAfee Enterprise — это удовлетворение запросов заказчиков с помощью лидирующего портфеля решений, которые представлены на глобальном уровне. Несмотря на новую главу в развитии нашей компании, мы остаемся верным советником по информационной безопасности для компаний по всему миру», — сказал Евгений Гарбуль, региональный директор McAfee Enterprise в России и Центральной Азии.

С завершением сделки McAfee Enterprise в ближайшие месяцы ожидает ребрендинг.