Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Крипто-про», эксперт в сфере разработки средств криптографической защиты информации и развития инфраструктуры открытых ключей на территории России, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4.

Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ, Jacarta-2 PRO/ГОСТ и Jacarta LT. В качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования, использовались программное средство «Библиотека поддержки СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0.1.245. Тестирование проводилось в среде исполнения Java Runtime Environment версий 7, 8.

Тестирование проводилось в операционных системах Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows 2003 Server (32/64-bit), Windows 2008 Server R2, Windows 2012 Server, Windows 2012 Server R2, Windows 2016 Server, дистрибутивах Linux, удовлетворяющих стандарту Linux Standard Base ISO/IEC 23360 версии LSB 4.x и MacOS 10.14/10.15/11.