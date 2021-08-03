«Доктор Веб» запустил бота для «Вконтакте»

Компания «Доктор Веб» запустила бота для социальной сети «Вконтакте».



DrWebbot для VK 1.0 – это новый инструмент, повышающий безопасность общения в популярной социальной сети. В его основу положена функциональность бота Dr.Web для Telegram, он предназначен для проверки ссылок и файлов в постах, комментариях и сообщениях пользователей соцсети.

Бот взаимодействует с пользователем двумя способами — путём отправки ссылок и файлов через личные сообщения (напрямую или пересылкой из других чатов) и с помощью добавления его в беседу. Во втором случае бот осуществляет проверку «на лету». Для проверки ссылок в беседе боту требуется предоставить права её администратора.

Проверке подлежат документы (архивы, текстовые документы, электронные книги и др.), а также ссылки и вложения из комментариев и постов (документы, вики-страницы, заметки). При этом бот не анализирует изображения — дело в том, что «Вконтакте» предварительно сжимает все загруженные картинки в формат JPG и не хранит их оригиналы.

Максимальный размер прикрепленного файла — 200 MБ.

При проверке используются вирусные базы и облако Dr.Web, что позволяет отследить и пресечь новейшие угрозы, которые могут оказаться в сообщениях.

В зависимости от настроек бот может сообщать результаты каждой проверки или же сообщать только о выявлении опасности.