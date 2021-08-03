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ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов

ВТБ и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи.

Стороны создают единую цифровую платформу подписания в инфраструктуре электронного правительства на базе отечественного ПО и оборудования, а также сертифицированного программно-аппаратного решения для дистанционной выдачи, управления и применения сертификатов облачной электронной цифровой подписи, в том числе на мобильных устройствах.

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