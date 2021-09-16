«Аладдин Р.Д.» выпустила новый продукт для защиты данных в ОС семейства Linux - Secret Disk Linux

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщает о выпуске Secret Disk Linux, нового продукта, предназначенного для предотвращения утечек конфиденциальной информации в операционных системах семейства Linux.

Secret Disk Linux – это система защиты от утечек конфиденциальной информации с помощью шифрования для операционных систем семейства Linux. Новый продукт обеспечивает защиту виртуальных дисков. Содержимое виртуального диска хранится в зашифрованном виде в файл-контейнере, и любые изменения с ним доступны только пользователю-владельцу этого диска. Также Secret Disk Linux решает задачу защиты от злонамеренных действий администратора за счет разграничения ролей пользователей.

Область применения продукта – обеспечение безопасности конфиденциальной информации и персональных данных на корпоративных ПК и ноутбуках. Secret Disk Linux позволит осуществить превентивную защиту данных и снизить угрозу их утечки от внутренних нарушителей. Наиболее востребованным станет применение продукта для организаций, перед которыми стоит задача перехода на отечественные ОС и ПО в близкой и среднесрочной перспективе. Кроме того, Secret Disk Linux обеспечивает безопасную работу:

в государственных информационных системах (ГИС);

в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) на критически важных объектах;

в информационных системах персональных данных (ИСПДн);

в информационных системах значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ);

при разработке прикладного ПО для информационных систем федерального уровня.

На данный момент Secret Disk Linux поддерживает работу с операционной системой Astra Linux Special Edition «Смоленск» 1.6 – одной из самых распространенных операционных систем российского производства.

Secret Disk Linux направлен на прохождение сертификационных испытаний ФСБ России для подтверждения соответствия требованиям к СКЗИ по классам КС1 и КС2.

Продукт прошел бета-тестирование с привлечением авторизованных партнеров. Собранные пожелания и замечания заложены в карту развития продукта. Secret Disk Linux доступен для пилотирования и использования как авторизованным партнерам, так и клиентам.