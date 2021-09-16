Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интеграция Техника
|

Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала

«Ростелеком» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) построит цифровую инфраструктуру и обеспечит безопасность образовательного процесса в школах Арктического региона. Компания оснастит все учебные учреждения северного края беспроводным доступом в интернет (Wi-Fi), а также установит в зданиях систему видеонаблюдения. Масштабный проект будет реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика России».

«Создание современной цифровой образовательной среды невозможно без соответствующей ИТ-инфраструктуры. Оснащение школ новым оборудованием позволит применять инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям, обеспечит равный доступ к обучению школьников вне зависимости от места их проживания. В результате внедрения цифрового стандарта в школах ученики и педагоги получат доступ к интернету посредством единой системы передачи данных, будет обеспечен доступ к сети по технологии Wi-Fi во всех учебных помещениях. В 2021 г. запланировано проведение полного объема работ в 39 школах округа. В 2022 г. работы будут завершены во всех школах Ямала», — отметил заместитель директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марат Ныкышов.

Кроме создания ИТ-инфраструктуры, «Ростелеком» обеспечит безопасность образовательного процесса в окружных школах. Сразу в 139 корпусах учебных учреждений Арктического региона появится система видеонаблюдения: в зданиях установят 556 камер, по 278 внутри и снаружи объектов. Устройства разместят так, чтобы на видео попадали вход в учебное заведение со стороны улицы и контрольно-пропускной пункт внутри здания. Остальные точки размещения камер определит руководство образовательного учреждения.

«Создание цифровой инфраструктуры в школах — очень ответственная задача для “Ростелекома”. В рамках федерального контракта компания обеспечит учебные учреждения беспроводным доступом в интернет и видеонаблюдением, которые в последующем могут использоваться не только в образовательном процессе, но и для различных проектов, реализуемых в школах. Например, для работы цифровой образовательной среды. До конца 2021 г. Wi-Fi и камеры появятся в 46 ямальских школах, остальные 93 корпуса будут укомплектованы в 2022 г.. “Ростелеком” обеспечит гарантийное обслуживание приборов в течение трех лет. Важно отметить, что использовать мы будем только отечественное оборудование», — сказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

Камеры в школах запрограммированы на работу в круглосуточном режиме. Видео с устройств будет поступать на специальные серверы, которые установят в зданиях учебных учреждений. Просматривать изображение сможет только заказчик. Срок хранения данных — один месяц.

Ямало-Ненецкий автономный округ станет одним из шестнадцати субъектов РФ, где будет реализован пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. Кроме ЯНАО, в список также вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Тюменская и Челябинская области, а также Алтайский и Пермский края.

Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения

Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте»

ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками

В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян

«Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще