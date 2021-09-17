К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг»

На 11 утра 17 сентября уже более 180 тыс. избирателей смогли в электронном виде отдать свой голос на проходящих выборах. На базе портала «Госуслуги» обеспечивается предоставление сервисов электронного голосования для избирателей 6 регионов страны (Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях). Сейчас «Госуслуги» успешно справляются с нагрузкой.

В 6 регионах страны на электронное голосование, которое обеспечивается через портал Госуслуг, записалось чуть более 7% всех избирателей или почти 12% жителей этих регионов, зарегистрированных на «Госуслугах». В целом этот показатель очень точно отражает ядро активной аудитории, которая пользуется всеми новыми сервисами на портале. Дистанционное голосование москвичей проводится на собственной платформе mos.ru.

С утра также отражено несколько DDoS-атак на систему авторизации «Госуслуг», используемую на госуслугах. На качество работы сервисов данные атаки влияния не оказали.

«Сейчас портал работает в штатном режиме. По данным системы мониторинга видим, что пользователи портала Госуслуг не испытывают технических проблем», — заявил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Среди голосующих дистанционно доля не достигших 25 лет составляет 8%, от 25 до 35 лет — 21%, от 35 до 45 лет — 29%, 45-60 лет — 30%, старше 60 лет — 12%. Доля женщин — 58%. Данное распределение также в целом соответствует структуре аудитории пользователей портала «Госуслуг».

«В целом, видим очень позитивное отношение населения к идее дистанционного голосования. Интересно, что многие пользователи заранее активно задавали вопросы в чатах, в том числе цифровому ассистенту Роботу Максу», — добавил Качанов.