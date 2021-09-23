CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича

Компания CorpSoft24 предоставила телематические услуги, в том числе каналы связи и IaaS-сервисы, а также услуги по защите информационной системы для «Всероссийского студенческого медиапортала», работу которого поддерживает СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

СПбГУТ поддерживает работу «Всероссийского студенческого медиапортала». Это площадка для сотрудничества студентов, реализуемая Ассоциацией студенческих медиацентров. Студенты готовят различные медиаматериалы, которые регулярно появляются на едином сайте.

Для поддержания работы портала СПбГУТ провел тендер на оказание телеком-услуг, который выиграла компания CorpSoft24. В рамках проекта вузу была предоставлена виртуальная вычислительная инфраструктура и выделенный канал связи с защитой от DDoS-атак для подключения портала к сети Интернет.

Компания CorpSoft24 предоставила IaaS-сервисы на платформе VMware. «В результате cпециалисты СПбГУТ получили удаленный доступ к панели управления облачными вычислительными ресурсам vCloud Director и возможность самостоятельного администрирования виртуального дата-центра и управления виртуальными машинами. Также в рамках проекта инженерами CorpSoft24 был реализован комплекс мер в области обеспечения информационной безопасности», – сказал Демьян Раменский, руководитель направления Хостинг ИСПДн компании CorpSoft24.

По его словам, в связи с повсеместным переходом на дистанционное обучение, вызванным пандемией, на рынке наблюдается существенный рост спроса со стороны образовательных учреждений на облачные вычислительные ресурсы и услуги связанные с информационной безопасностью.

«В образовательных учреждениях зачастую обрабатываются персональные данные студентов. Кроме того, осуществляется обработка специальной категории ПДн (состояние здоровья учащихся), что в свою очередь влияет на требуемый уровень защищенности», – отметил Демьян Раменский.