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KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner

Компания KPBS внедрила гиперконвергентные комплексы Nutanix в корпоративную инфраструктуру компании Rödl & Partner, которая работает в сфере аудита, юридического, управленческого, налогового и IT-консалтинга, а также аутсорсинга бизнес-процессов. Благодаря системе Nutanix компания оказывает услуги клиентам примерно в 50 странах.

В 2016 г. компания Rödl & Partner приняла решение стандартизировать и виртуализировать свою инфраструктуру по всему миру и объединить ее в единое корпоративное облако. Для реализации этого плана компания выбрала решение Nutanix. В рамках данного проекта компания KPBS занималась внедрением Nutanix на территории России.

Компания KPBS поставила в Россию оборудование Nutanix для Rödl & Partner и поддерживала весь процесс запуска кластера. KPBS занимается технологией Nutanix более 6 лет и специализируется на проектах под ключ. Новая система позволяет российскому представительству Rödl & Partner взаимодействовать с офисами компании по всему миру и работать автономно.

«Раньше в каждой стране работала собственная виртуальная платформа, решения о вендорах и об архитектуре принимались локально, что затрудняло взаимодействие между офисами компании Rödl & Partner. Nutanix объединил все серверы компании в единое корпоративное облако. Благодаря этому сотрудники в каждом офисе могут получить доступ к необходимым приложениям через корпоративное облако» — сообщил Инго Вольф (Ingo Wolf), директор по информационным технологиям Rödl & Partner.

Чтобы повысить отказоустойчивость, Nutanix распределяет копии данных между разными узлами и дает возможность компании полностью управлять этим процессом. Например, наименее критичные данные можно хранить в одной или двух копиях, а важные для бизнеса — в трех. При отказе диска или узла все контролеры и диски кластера участвуют в ребилде, поэтому он занимает всего несколько минут, при этом система продолжает свою работу. Эффект получается более сбалансированным и, как правило, незаметным для пользователей.

«Уже на первом этапе внедрения Nutanix в России мы наблюдали положительные результаты. В частности, значительно повысилась отказоустойчивость системы: оперативно проходит сервисное обслуживание, осуществляется резервное копирование и восстановление. В итоге, все эти процессы положительно влияют на скорость обслуживания наших клиентов,» — сказал Хуберт Циглер (Hubert Ziegler), старший директор Глобального дата-центра и инфраструктуры компании Rödl & Partner.

Свою эффективность для компании Rödl & Partner на мировом уровне комплексы Nutanix подтвердили во время пандемии, когда сотрудники были вынуждены работать удаленно, а количество запросов от клиентов через Skype возросло приблизительно в 6 раз. Nutanix позволил компании полностью обеспечить работу в виртуальном пространстве, упростить сотрудничество международных команд и ускорить бизнес-процессы.

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