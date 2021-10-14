БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение

БФТ и «Аванпост» заключили партнерское соглашение. Целью данного сотрудничества является предоставление российским организациям комплексного решения, соответствующего требованиям нормативных документов по информационной безопасности за счет использования в них сертифицированных продуктов компании «Аванпост».

Партнерское соглашение предусматривает интеграцию продуктов БФТ и «Аванпост» для обеспечения повышенного уровня защиты информации. Так, функции управления доступом в системах БФТ в соответствии с нормативными требованиями ФСТЭК обеспечивает пакет решений Avanpost IDM + FAM. В «Аванпост» отмечают, что именно совместное внедрение Avanpost FAM и Avanpost IDM является оптимальным выбором, поскольку обеспечивает как наиболее современные механизмы аутентификации корпоративного уровня (включая многофакторную аутентификацию в ОС, мобильных, десктопных и веб-приложениях организации), так и надежное управление учетными записями и правами доступа пользователей.

«Цифра» – это не только новые возможности, но и определенные риски. Именно поэтому процессы цифровизации должны проводиться под крепкой информационной защитой. Программные продукты БФТ всегда были надежно защищены. Партнерство с компанией «Аванпост» дало нам для этого новые инструменты. Интеграция наших систем с сертифицированными решениями «Аванпост» автоматизирует и значительно упрощает процессы защиты данных. Мы рады такому плодотворному сотрудничеству. Подобное партнерство – один из значимых факторов успешного развития», – отметила Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора компании БФТ.

«Сотрудничество с компанией БФТ поможет достичь устойчивого развития бизнеса как на уровне региональных департаментов и министерств финансов, так и в масштабах всей инфраструктуры правительств субъектов РФ, – сказал Андрей Конусов, генеральный директор компании «Аванпост». – На данный момент этот сегмент рынка охвачен нами недостаточно, поэтому мы рассчитываем, что благодаря новому партнерству заказчики получат надежное комплексное решение, построенное на базе самых современных апробированных подходов и соответствующее самым строгим требованиям законодательства в области защиты информации».