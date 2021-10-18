Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц

Recfaces совместно с Pelco реализовала проект по внедрению биометрической идентификации на станции Chong-nonsi наземного метро Sky Train Station в Бангкоке (Таиланд). Внедрение готового программного решения Id-guard, интегрированного с системой управления видео VMS Pelco Videoxpert, позволило повысить уровень защищенности транспортного узла.

Ежедневно наземное метро столицы Таиланда обслуживает около 200 тыс. пассажиров (до пандемии пассажиропоток составлял 800 тыс. человек в день). Будучи расположенной в оживленном деловом квартале, станция Chong-nonsi является одной из наиболее загруженных в городе. Печальную известность она получила в 2019 г., когда в ходе террористической атаки на Бангкок, здесь произошли два взрыва.

Решение по внедрению технологии распознавания лиц на станции было принято управлением транспортной инфраструктуры Бангкока. Главной задачей проекта стало предупреждение дальнейших инцидентов безопасности за счет оперативного выявления фактов проникновения на территорию станции преступных лиц.

В общей сложности станции были установлены 10 камер видеонаблюдения, оснащенных технологией распознавания лиц. Оборудование разместили у входных групп транспортного узла, где наблюдается наибольшее скопление людей. Одним из ключевых бизнес-преимуществ готовых биометрических продуктов является простота их инсталляции. Так, комплексная реализация проекта в Бангкоке заняла менее месяца, а непосредственно установка программного решения – всего 20 минут. Благодаря высокому уровню сервиса, отлаженной коммуникации с заказчиком и оперативной работе технической поддержки проект был полностью реализован дистанционно.

«С точки зрения биометрии проекты в области транспортной инфраструктуры имеют ряд нюансов, связанных с определенными ограничениями по установке камер. Мы оказали клиенту полную поддержку на всех стадиях реализации: от подбора серверного оборудования для стабильной работы системы до выбора оптимальных локаций установки камер и их конфигурированию. Кроме того, Recfaces всегда остается на связи с заказчиками после завершения основной работы над проектом. Технологии развиваются, а функционал биометрических решений непрерывно расширяется. Для знакомства с новыми возможностями продуктов мы регулярно организуем бесплатные обучающие курсы для наших клиентов. С их помощью можно обеспечить качественную подготовку операторов видеосистем и технических специалистов», – отметила Тамара Морозова, генеральный директор Recfaces.

Программное решение Id-guard позволяет в режиме реального времени идентифицировать в потоке пассажиров лица из «стоп-листа», категоризировать людей по принадлежности к спискам и настраивать соответствующие сценарии действия для разных групп. При появлении потенциального преступника в зоне наблюдения система в режиме реального времени информирует сотрудников службы охраны посредством отправки уведомлений в интерфейс Vxfaces и приложения Vxfaces App для планшетов и телефонов. Бесшовная интеграция Id-guard с VMS Pelco Videoxpert делает эксплуатацию решения простой и интуитивно понятной. Операторы охранного телевидения могут пользоваться всем спектром функций биометрического продукта, оставаясь в привычном интерфейсе программы.

При необходимости Id-guard также может использоваться для идентификации пассажиров, игнорирующих требование по ношению медицинских масок в транспорте.

Второй основной задачей проекта стало обеспечение быстрого поиска преступников и расследования инцидентов безопасности. С помощью биометрического архива за 10 секунд можно не только установить место и время появления конкретного человека на станции, но и отследить траекторию его перемещения по территории. За счет глубокой интеграции с архивом Videoxpert сотрудник службы безопасности может сразу же перейти к воспроизведению архивного видео по интересующему его событию.

Наконец, биометрическая идентификация пассажиров также применяется для сбора и анализа статистических данных по загруженности станции в заданный промежуток времени. На основе полученной информации возможно принимать решения по оптимизации расписания движения поездов.

«Благодаря комплексной поддержке, оказанной нам Recfaces, проект удалось реализовать максимально оперативно. Инженеры компании не только дали ценные рекомендации по выбору оборудования и разработке архитектуры системы видеонаблюдения, но и взяли на себя работу по конфигурированию камер для получения наиболее точного результата при идентификации пассажиров. Особо хотелось бы отметить понятные и исчерпывающие программы обучения, предложенные Recfaces для наших специалистов и сотрудников службы безопасности станции. А также оперативную техподдержку, благодаря которой все возникшие в процессе работы вопросы удавалось решать в кратчайшие сроки. Сотрудничество с командой профессионалов такого уровня стало для нас важным опытом и оставило исключительно приятные впечатления. Хотелось бы надеяться, что это не последний наш совместный проект с Recfaces», – сказал Понгпат Кантачирават, управляющий директор T-Sign Solution.