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«Лаборатория Касперского»: почти 30% родителей в России считают, что некоторые видеоигры делают детей жестокими

В ходе недавнего опроса «Лаборатория Касперского» выяснила, как дети и их родители относятся к онлайн-играм. Это неотъемлемая часть жизни подавляющего большинства детей (90%), причём как мальчиков, так и девочек. Почти половина (44%) несовершеннолетних геймеров играют каждый день минимум по часу. В 72% случаев они используют для этого смартфоны, в 51% — компьютеры, в 29% — планшеты и в 25% — приставку.

В основном дети не скрывают свои предпочтения от родителей: 63% рассказывают взрослым, как называются их любимые игры и что они собой представляют. Но есть и родители, которые не знают подробностей об увлечениях ребёнка: таких, согласно опросу, 17%. Около трети (29%) отметили, что иногда их ребёнок играл в игры, не предназначенные для его возраста (жестокие или для взрослых).

«Мы выяснили, что 28% опрошенных взрослых уверены: некоторые компьютерные или мобильные игры провоцируют агрессию и делают детей жестокими. Однако крупные исследования к настоящему моменту не выявили прямой зависимости между жестокостью в цифровом и реальном мире. Игры могут быть прекрасным способом снимать стресс, развивать мелкую моторику, социальные навыки и стратегическое мышление. Часто они выступают в качестве эффективного и наглядного инструмента для освоения новой информации. Например, есть школы, в которых для обучения используют элементы геймификации, а также специальные дополнения к известным играм, которые можно применять для изучения отдельных тематических блоков, например, по химии или математике, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности. — Главное правило — не стоит запрещать всё подряд: лучше поинтересоваться тем, во что и как часто играют дети, попробовать сделать это вместе. Конечно, не лишним будет следить за возрастным рейтингом и рассказывать об основных правилах безопасности, например, объяснять, почему не стоит скачивать игры с непроверенных сайтов».

Чтобы обезопасить ребёнка онлайн вне зависимости от того, чем он занимается — играет, учится или общается с друзьями, компания разработала решение Kaspersky Safe Kids. С его помощью родители могут быть в курсе того, как долго ребёнок находится в интернете, а также ограждать его от нежелательного контента. Кроме того, продукт позволяет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, что может быть удобно, если он возвращается из школы домой один.

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