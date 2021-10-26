Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

ТрансТелеКом на CNews Forum поделится опытом обеспечения информационной безопасности

Компания ТрансТелеКом, провайдер цифровых сервисов, выступит спонсором секции «Информационная безопасность» на CNews Forum, который пройдет в онлайн-формате 9 ноября 2021.

Руководитель Департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке АО «Компания ТрансТелеКом» Сергей Козерод расскажет о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы.

«ТрансТелеКом активно развивает комплексные сервисы для бизнеса. Еще в 2019 году в составе компании был создан специальный Центр Компетенции по информационной безопасности. Мы наработали определенный опыт по защите важной информации компаний транспортной отрасли и готовы поделиться своей экспертизой с коллегами. Уверен, что мероприятие станет эффективной площадкой для профессиональной дискуссии и обмена опытом», – рассказал Сергей Козерод.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили сайты о топорах

В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда

Война Китая с онлайн-играми подростков больно ударила по Intel

Данные водителей столицы и Подмосковья выставлены на продажу в даркнете

Власти рассказали, по каким поводам будут проверять операторов персональных данных россиян

Intel открыл код инструмента для поиска программных ошибок, который изумил его собственных разработчиков

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM

Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще