Виртуальный город-государство, презентация новой платформы и атака на Positive Technologies — как пройдет новый The Standoff Moscow 2021

В ноябре белые хакеры и специалисты по информационной безопасности соберутся на крупнейшей в мире открытой кибербитве The Standoff Moscow. Мы обновились и готовим для вас тренировки на киберполигоне, открытые киберучения, технические доклады от молодых профессионалов и погружение в вопросы инвестиций в кибербез. На такое количество нововведений потребовалось больше времени, чем планировалось, но уже 15 и 16 ноября специалисты по ИБ попытаются взломать броню компаний из различных отраслей, включая Positive Technologies. А еще мы покажем новую онлайн-платформу Standoff365 для проведения киберучений в режиме 24/7/365.

Город F на The Standoff Moscow растет и становится сложнее, превращаясь в полноценное виртуальное государство, где представлены как объекты металлургии, транспорта и логистики, энергетики, химической отрасли и городского хозяйства, так и энергетическая отрасль с собственными процессами. Белые хакеры проверят защищенность инфраструктуры организаций, а все желающие увидят ход сражения в режиме реального времени.

Соорганизатором мероприятия и стратегическим партнером стала компания Innostage. Вместе с нами они развернут инфраструктуру киберполигона и будут вести его техническую поддержку. Оператор сервисов кибербезопасности Innostage – CyberART – будет вести мониторинг противостояния и контролировать действия команд. Эксперты-аналитики компании выступят менторами нескольких команд-защитников.

Уже совсем скоро противостояния не придётся ждать: мы представим онлайн-платформу The Standoff365, которая после бета-тестирования станет доступна пользователям со всего мира 365 дней в году. 50 счастливчиков — участников прошлогодних The Standoff получат приглашения и смогут первыми испытать полигон.

Positive Technologies расскажет участникам мероприятия о процессе разработки анонсированного в мае 2021 года метапродукта maxPatrol О2. Мы протестируем новый формат публичных киберучений на продуктовой инфраструктуре нашей компании и предложим открыто понаблюдать за работой maxPatrol О2, дать независимую оценку реализуемости неприемлемых для нас событий.

Традиционно The Standoff Moscow собирает признанных экспертов по информационной безопасности, но мы стремимся поддержать и молодые кадры, инвестируя в развитие кибербез сообщества. На техническом треке в онлайне выступят начинающие специалисты, эксперты в сфере вредоносного ПО и расследователи инцидентов — все, кто неравнодушен к проблемам ИБ.

На отдельной сессии с аналитиками обсудим влияние хакерской активности на инвестиционную привлекательность отрасли и перспективы вложений в сферы IT и кибербезопасности.

The Standoff Moscow 2021 — это не только крупнейшие в мире открытые киберучения, но и площадка, которая позволит участникам свободно и продуктивно обсудить современные вызовы кибербезопасности. Мы представим новые форматы сотрудничества сообщества ИБ, бизнеса и государства в борьбе с растущими киберугрозами.

Все желающие смогут наблюдать за происходящим на мероприятии 15 и 16 ноября в онлайн-трансляции на сайте standoff365.com из любой точки мира. Вас ждут презентация новых форматов киберучений, интервью с интересными гостями из мира ИБ, комментарии экспертов и захватывающие диалоги на самые актуальные и волнующие темы кибербезопасности.

Ждем вас на The Standoff!