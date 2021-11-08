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Dell Technologies Forum 2021 пройдет 30 ноября в онлайн-формате

В эпоху цифровой трансформации бизнеса традиционного подхода к обеспечению безопасности может быть недостаточно. Сегодня современные организации нуждаются в киберустойчивости.

Это понятие включает не только кибербезопасность, но и другие задачи, связанные с информационными технологиями: например, резервирование данных и восстановление работы после сбоев. Само появление такого понятия связано с тем, что бизнес признаёт неизбежность риска подвергнуться кибератаке и готовится к этому.

Действительно, в мировом масштабе кибератаки участились и происходят раз в 11 секунд, а каждая из них в среднем обходится пострадавшей организации почти в 25 миллионов долларов США. Ожидается, что по итогам 2021 года суммарный ущерб от киберпреступлений составит около 6 триллионов долларов. Это на триллион больше, чем годом ранее, и эти цифры продолжают расти.

Злоумышленники стали использовать намного более изощрённые методы при нападении. Сейчас они атакуют резервные копии до или одновременно с атакой на операционные данные, из-за чего проверенные методы защиты, такие как создание резервных копий и хранение их в удалённом дата-центре с целью аварийного восстановления, не работают.

В связи с тем, что о кибератаках все чаще говорится в новостях, организации всех размеров в государственном и частном секторах задаются вопросом: «Сможем ли мы восстановиться?». При этом они стремятся повысить свою устойчивость к киберугрозам и лучше подготовиться к гипотетическим сценариям. Теперь уже не рассматривается вопрос «Возможна ли атака на организацию?», а вместо этого предпринимаются попытки определить время возможной атаки. Чтобы обеспечить успех бизнеса в долгосрочной перспективе, крайне важно заблаговременно включить продуманные возможности восстановления в план реагирования на инциденты.

Киберустойчивость не только позволяет подготовиться к атаке, но и обеспечивает эффективное противодействие ей, а также сокращает возможный ущерб от неё. О том, как обеспечить реальную киберустойчивость компании и защитить данные в эпоху вирусов-шифровальщиков можно будет узнать в ходе Dell Technologies Forum 2021. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать от руководителя направления систем защиты данных Dell Technologies, как можно уверенно выполнять восстановление и повышать отказоустойчивость.

Компания Dell Technologies приглашает вас познакомиться с актуальными трендами и современными технологическими решениями по обеспечению киберустойчивости в рамках одного виртуального мероприятия. Участие в Форуме полностью бесплатное.

Зарегистрируйтесь, чтобы 30 ноября лично присоединиться к выступлениям экспертов и узнать все о новейших трендах в кибербезопасности и быть в курсе технологий, которые изменят мир уже завтра. Ждем вас на Dell Technologies Forum 2021!

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