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Совокупная выручка Varonis в III квартале 2021 года достигла $100,4 млн

Varonis объявила финансовые результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2021 г.

Совокупная выручка компании за квартал составила $100,4 млн — на 31% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Объем продаж подписных лицензий увеличился на 59% до $70 млн (по сравнению с $44,1 млн III квартале 2020 г.).

Выручка от технического обслуживания и услуг составили $30 млн (по сравнению с $32,2 млн III квартале 2020 г.). Показатель годовой регулярной выручки (ARR) составляет $354,2 млн, что на 36% выше показателя, полученного к этой же дате в прошлом году.

Операционная прибыль (рассчитанная не по GAAP) составила $8,1 млн: для сравнения, за III квартал прошлого года получен операционный убыток в размере $3,1 млн.

«Результаты III квартала ознаменовали наш первый квартал с доходом более $100 млн США. И это лишь старт возможностей, которые перед нами открываются. Мы наблюдаем более активное внедрение нашей платформы новыми клиентами и расширения сотрудничества с давними заказчиками — так как цифровая трансформация в корне изменила подход компаний к защите конфиденциальных данных. Мы убеждены, что эти факторы позволят нам успешно завершить 2021 г.», — сказал президент Varonis Systems Яки Файтельсон.

«Тенденции рынка, которые способствовали росту бизнеса Varonis во всем мире, актуальны и для российского рынка. Мы видим, что уровень зрелости российского рынка информационной безопасности постоянно повышается. Компании, у которых почти полностью отсутствовала система информационной безопасности, начинают осознавать величину проблемы, а компании, которые всегда относились к вопросу серьезно, наращивают компетенции и повышают свой уровень. Параллельно мы наблюдаем рост инвестиций в ИБ», — отметил глава Varonis в России Даниэль Гутман.

В IV квартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $120 до $123 млн. Прогнозируемый объем выручки за 2021 г. составит от $383,5 до $386,5 млн (прирост от 31% до 32%).

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