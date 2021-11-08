Veeam продемонстрировала двузначный рост в III квартале 2021 года

Поставщик решений для резервного копирования, восстановления и управления данными Veeam Software сообщила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 28% в III квартале 2021 г.

Рекордные показатели зафиксированы и аналитическими агентствами. Так, согласно последнему отчету компании IDC по рынку репликации и защиты данных Semi-Annual Software Tracker за первое полугодие 2021 г., выручка Veeam за отчетный период выросла на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обеспечило компании первое место как в пятерке лидеров рынка решений резервного копирования и защиты данных, так и среди всех вендоров и по рынку в целом. Темпы роста Veeam более чем вдвое опережают ближайшего конкурента, благодаря чему компания твердо удерживает второе место среди мировых поставщиков, а также с большим отрывом занимает первое место среди поставщиков в регионах EMEA и LATAM как по общему росту выручки, так и по росту рыночной доли.

«III квартал 2021 г. стал для Veeam настоящей вехой развития в регионе EMEA. ARR вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат обусловлен работой преданной и талантливой команды EMEA, которая стремится к совершенству и эффективности во всем, что мы делаем, — сказал Дэниел Фрид, генеральный директор и старший вице-президент Veeam по региону EMEA и глобальным каналам сбыта. — Клиенты просят предоставить им инструменты, которые одновременно помогут ответить на вызовы цифровой трансформации и обеспечить современные подходы к защите данных. Согласно последнему отчету IDC по рынку репликации и защиты данных Semi-Annual Software Tracker за первое полугодие 2021 г., Veeam является поставщиком №1 в области репликации и защиты данных в регионе EMEA. Мы вместе с нашей выдающейся экосистемой специализированных партнеров рады получить столь высокое признание и укрепить свои позиции в качестве поставщика решений и услуг для облачных, виртуальных, SaaS, Kubernetes и физических сред».

В этом году компания выпустила более 20 новых продуктов и крупных обновлений. В феврале была представлена новая версия флагманcкого продукта Veeam Backup & Replication. v11 – единая платформа для современной защиты данных, которая включает в себя более 200 улучшений, обеспечивает защиту от программ-вымогателей и потери данных. С момента выхода v11 решение получило более 300 тыс. уникальных скачиваний. А уже в начале октября был анонсирован выход версии v11a с расширенной поддержкой облачных технологий.

«Компании сражаются с постоянно эволюционирующими киберугрозами, одновременно сталкиваясь с беспрецедентными глобальными экономическими вызовами. В этих условиях современные подходы к защите данных остаются «золотым билетом», гарантирующим безопасность бизнеса и обеспечивающим устойчивость и непрерывность функционирования бизнеса, — отметил Уильям Ларджент, генеральный директор и председатель совета директоров Veeam. — В то время как средние по рынку решений для репликации и защиты данных темпы роста составляют всего 2,9%, демонстрируемый нами в течение 15 кварталов подряд двузначный рост ясно доказывает, что продукты Veeam не только полностью удовлетворяют, но и превосходят запросы пользователей. Мы помогаем компаниям по всему миру решать операционные задачи и обеспечиваем защиту от растущего количества атак вирусов-вымогателей. В октябре 2021 г. мы празднуем наше пятнадцатилетие, оставаясь лидером в области ПО для резервного копирования, восстановления и управления данными. Это были прекрасные 15 лет. С оптимизмом смотрим на следующие 15 лет ... и дальше».

Направление облачной защиты данных в Veeam в III квартале 2021 г. продемонстрировало рост более 350%. Новые версии Veeam Backup для AWS v4, Veeam Backup для Microsoft Azure v3 и Veeam Backup для Google Cloud Platform v2 теперь напрямую интегрированы в Veeam Backup & Replication v11a.

Продажи продукта Veeam Backup для Microsoft Office 365 в III квартале 2021 г. выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это передовое решение для резервного копирования и восстановления данных в Microsoft Office 365 позволяет осуществлять защищенное резервное копирование из любого места, в том числе из офиса, а также в гипермасштабируемом облаке или через поставщика услуг.

Единая платформа Veeam соответствует требованиям корпоративных пользователей: рост заказов в корпоративном сегменте составил 268% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а объем сделок превысил $1 млн.

На долю Veeam Universal License (VUL), первой в отрасли портативной лицензии, которая предлагает простую и гибкую подписку «на каждую рабочую нагрузку» для защиты рабочих нагрузок в локальных, гибридных и мультиоблачных средах, в III квартале пришлось почти 3/4 новых транзакций. Рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 64%.

Количество интеграций Veeam с системами хранения выросло до 86. Интеграция с такими линейками как HPE Alletra 6000, HPE Alletra 9000, HPE XP8, Dell EMC PowerMax и Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) расширяет сферу использования решений для хранения данных без привязки к аппаратному обеспечению.