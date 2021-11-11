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Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, в 22 раз вошла в число лидеров «магического квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегменте.

«Угрозы безопасности стали более изощренными, и от Check Point Software требуется постоянное улучшение анализа угроз, автоматизации управления политиками, а также внедрение инноваций в архитектуру безопасности, таких как Maestro Hyperscale. Признание лидером в 22 раз в сегменте межсетевых экранов подтверждает наше видение обеспечения лучшей в своем классе безопасности для динамично меняющихся сред, — сказал Итай Гринберг, вице-президент по управлению продуктами Check Point. — Это событие укрепляет наши позиции в качестве лидера в предоставлении гибридной архитектуры безопасности для центров обработки данных, которая позволяет предприятиям масштабировать предотвращение угроз по запросу как в локальной, так и в облачной среде — с помощью единой системы управления».

Infinity от Check Point Software — консолидированная архитектура безопасности, которая охватывает сети, облака, удаленные рабочие места, мобильные и устройства интернет вещей, обеспечивая предотвращение как известных, так и неизвестных киберугроз. В основе возможностей Check Point по предотвращению угроз лежит Threatcloud — сеть сбора данных об угрозах. По заявлению Gartner, «Check Point — это пример инновационного поставщика, который использует различные методы искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, глубокое обучение и NLP. Check Point достигает отличных результатов в том, что касается объединения сразу нескольких методов работы искусственного интеллекта и их применения к защите от фишинга, что особенно сложно предотвратить».

Check Point Software снова определен в лидеры благодаря нескольким факторам: усовершенствованная архитектура безопасности и инновационная дорожная карта. Решение безопасности Maestro Hyperscale от Check Point обеспечивает быстрое облачное масштабирование локальных шлюзов безопасности, интеллектуальную организацию существующих ресурсов и обеспечение резервирования, а также автономное предотвращение угроз, предлагающее администраторам настраиваемые политики и параметры безопасности, в основе которых лежит постоянная оптимизация; полный портфель решений для обеспечения безопасности развивающихся ИТ-сред: Check Point Software придерживается четкой стратегии безопасности с продуктами, которые обеспечивают потребности в защите локальных, гибридных сред и IaaS. Такая комплексная архитектура безопасности оперативно управляет всей ИТ-инфраструктурой: Quantum предназначается для локальных сетей, Check Point CloudGuard — для общедоступных облаков (Azure, AWS, GCP и др.), а Harmony Connect и решение Check Point Secure Access Service Edge (SASE) — для защиты удаленных работников; высокая удовлетворенность клиентов: Check Point обеспечивает безопасность более 100 тыс. организаций в более чем 80 странах мира, в том числе 90% из глобального списка Fortune 500.

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