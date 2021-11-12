Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

Компания «Айдеко» приняла участие в CNews Forum 2021

9 ноября компания «Айдеко» приняла участие в CNews Forum 2021. В этом году он проходил в онлайн-формате, но от этого не стал менее интересным или полезным.

«Айдеко» выступала на форуме в качестве спонсора секции «Информационная безопасность» и, конечно, представила на мероприятии своего спикера – директора компании Дмитрия Хомутова – с актуальной темой «Проблемы защиты сетевого периметра». А сотрудники компании подтянулись в качестве зрителей и слушателей.

Дмитрий рассказал о распространенных проблемах при использовании устаревших или небезопасно настроенных межсетевых экранов, проблемах и болях рынка информационной безопасности и подходе компании «Айдеко» к созданию современного средства защиты локальных сетей.

Сотрудники компании в течение дня подключались к тем или иным темам форума и с интересом слушали о взглядах топовых федеральных компаний на цифровизацию бизнеса – каким путем они идут, какие тенденции по цифровым сервисам сейчас на рынке. Услышали о новых российских проектах, планах по развитию отечественного ПО и опыте внедрения существующих решений на предприятия.

Быть в одном информационном поле с партнерами и клиентами – обязательная необходимость для бизнеса. И форум CNews определенно обогатил это инфополе.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров»

Американские и британские компании считают себя хорошо подготовленными в области ИБ

Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Ролики на Youtube для взломщиков-дилетантов используются настоящими хакерами для кражи у них паролей и криптовалюты

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще