Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Интеграция Инфраструктура
|

«Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate в инфраструктуре «Газпром ЦПС»

ИТ-компания «Софт билдинг» помогла развернуть виртуальный межсетевой экран Usergate для обеспечения управления сетевой безопасностью в инфраструктуре «Газпром ЦПС» – оператора по созданию единых цифровых систем.

Одним из мероприятий плана миграции на российские решения «Газпром ЦПС» стала организация внутреннего прокси-сервера с целью разграничения доступа пользователей к ресурсам интернет. В ходе реализации проекта было решено протестировать виртуальный межсетевой экран нового поколения Usergate с функциями прокси-сервера.

«Целью проекта мы ставили получение максимума функционала минимальным количеством средств. Основное требование – решение должно быть российским. Мы протестировали ряд решений отечественных производителей, которые отвечали поставленным задачам. Коллеги из «Софт билдинг» предоставили виртуальный межсетевой экран Usergate для тестирования в нашей ИТ-инфраструктуре. Это решение оказалось наиболее эффективным для нас: понравился и широкий функционал, и наличие полной документации к решению, и быстрая техподдержка», – сказал Евгений Сафронов, руководитель проекта «Газпром ЦПС».

Пилотный проект был реализован в течение трех месяцев. За этот период протестирована вся функционалность виртуального межсетевого экрана: обратный прокси-сервер, межсетевой экран нового поколения, VPN, системы обнаружения вторжений (IDS/IPS), анализ и выгрузка информации об инцидентах безопасности, контроль доступа в интернет и многое другое.

В ходе тестирования была организована встреча с представителями техподдержки вендора для консультации по функциональности.

«Сложностей в развертывании не было никаких: в части защиты информации решением удобно пользоваться, интерфейс интуитивно понятный, приятно работать с документацией. Что важно для нас – техподдержка работает оперативно. В дальнейших планах – реализовать виртуальный кластер отказоустойчивости на базе межсетевого экрана Usergate», – сказал Евгений Сафронов, Руководитель проекта «Газпром ЦПС».

Виртуальный межсетевой экран Usergate обеспечил «Газпром ЦПС» необходимое управление интернет-доступом, межсетевое экранирование, поддерживая при этом высокую скорость обработки трафика, многоуровневую безопасность, применение политик безопасности к пользователям и прозрачное использование интернет-канала.

В настоящий момент решение вводится в промышленную эксплуатацию.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

По всему миру идут поиски и демонстративные аресты «русских хакеров»

Американские и британские компании считают себя хорошо подготовленными в области ИБ

Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков

ИТ-компания хулигана, скандалиста и плейбоя продана за $14 млрд после его таинственной смерти

Ролики на Youtube для взломщиков-дилетантов используются настоящими хакерами для кражи у них паролей и криптовалюты

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще