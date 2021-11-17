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Компания «Газинформсервис» стала партнером премии CNews AWARDS

9 ноября 2021 года в Москве подвели итоги ежегодной премии CNews AWARDS. «Газинформсервис» впервые стал партнером проекта и совместно с изданием CNews учредил номинацию «Цифровая безопасность». Лучшим в номинации признан проект Федеральной таможенной службы России.

В 2021 году премию присуждали в 4 номинациях: «Современная страна» — достижения ИТ в госсекторе, «Экспансия года» — российские технологии за рубежом, «Технология года» — прогрессивные российские технологии, «Цифровая безопасность» — проекты, направленные на обеспечение информационной безопасности предприятий или компаний.

Победителем в номинации «Цифровая безопасность» стала Федеральная таможенная служба (ФТС) в лице начальника Главного управления информационных технологий Владимира Скибы.

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Премии CNews AWARDS в номинации «Цифровая безопасность» удостоилась ФТС в лице начальника Главного управления информационных технологий Владимира Скибы

Проект ФТС по автоматическому формированию документов позволяет проводить процедуры таможенного оформления в цифровом виде — осуществлять проверку, представленной информации, подтверждать подлинность и юридическую значимость поступивших электронных документов, взаимодействовать с иными информационными системами, формировать и подписывать электронные документы таможенных органов.

В 2021 году благодаря реализации проекта уже было сэкономлено более 4,5 млн человеко-часов при выполнении рутинных операций, сократилось время проверки деклараций на товары, в автоматическом режиме уже зарегистрировано 80% декларационного массива. Автоматически осуществляется принятие решений о регистрации транзитных деклараций, списании таможенных платежей, наличии рисков нарушения таможенного законодательства.

«Сегодня обеспечение информационной безопасности становится все более важным вопросом для многих компаний и организаций, поэтому в этом году мы выступили инициаторами создания новой номинации «Цифровая безопасность» в рамках премии CNews AWARDS. Для нас как для одного из ведущих вендоров и интеграторов решений в области информационной безопасности важно привлекать внимание к этой теме, популяризировать привычку заботится о сохранности своих данных, развивать цифровую грамотность, рассказывать о самых качественных и эффективных методах защиты информации. Особенно приятно, что драйвером внедрения самых современных и прогрессивных технологий в этой области становится крупный и средний бизнес, а также государственные структуры. Поздравляю представителей ФТС России с победой, уверен, она стала результатом работы большого коллектива специалистов», — отметил Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис».

Начальник Главного управления информационных технологий ФТС России Владимир Скиба отметил: «Приятно, что бизнес-сообщество оценило уникальную технологию автоматического совершения таможенных операций посредством информационных систем без участия должностных лиц, которая является одним из важнейших элементов той самой «умной» таможни, создание которой заложено в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации».

Напомним, премия CNews AWARDS проводится уже в 11 раз и призвана доказать общественную значимость вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России. Впервые об учреждении специальной номинации «Цифровая безопасность» от компании «Газинформсервис» объявила главный редактор CNews Александра Кирьянова в рамках форума GIS Days 2021.

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