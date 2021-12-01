ОС Astra Linux и система ЦФТ-Банк — российское ПО для эффективного банкинга и защиты персональных данных

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition с системой ЦФТ-Банк —одной из самых востребованных автоматизированных банковских систем на отечественном рынке. Применение российского программного стека позволит кредитным организациям реализовать планы импортозамещения, защитить себя от санкционных рисков и обеспечить максимальный уровень безопасности персональных данных клиентов и сотрудников.

ГК Astra Linux и компания «Центр финансовых технологий» (ЦФТ) сообщают об успешном завершении комплекса испытаний совместимости системы ЦФТ-Банк и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition. Результаты проведенных исследований подтвердили, что программный стек работает корректно и пользователям доступны все функциональные возможности его компонентов.

ЦФТ-Банк — это универсальная мультиплатформенная автоматизированная банковская система (АБС) для кредитных организаций любого масштаба с широким функционалом, который охватывает все направления бизнеса современных банков.

Система ЦФТ-Банк включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минцифры и готова к работе на СУБД Postgres Pro.

АБС предназначены для обработки депозитов, займов, кредитов и ежедневных банковских операций, также они производят обновление счетов и других финансовых записей. В этих системах обрабатываются и хранятся персональные данные сотрудников и клиентов, поэтому они классифицируются как информационные системы персональных данных (ИСПДн) и подлежат защите в соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных». В данном контексте официально подтвержденная совместимость ЦФТ-Банка с Astra Linux для заказчиков из банковской сферы очень значима. Защищенная ОС сертифицирована всеми российскими регуляторами, а благодаря встроенным средствам защиты она обеспечивает максимальный уровень безопасности информации любой степени секретности, и ее разрешено применять в качестве платформы ИСПДн. Кроме того, оба продукта подходят для импортозамещения и не подвержены санкционным рискам.