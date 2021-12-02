Bi.Zone открыла представительство в Красноярске

Bi.Zone открыла региональное представительство в Красноярске, которое будет заниматься услугами SOC. Теперь коммуникации с клиентами станут удобнее, а защита от киберугроз —надежнее.

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone открыла региональное представительство в Красноярске, основная деятельность которого — оказание услуг по мониторингу инцидентов кибербезопасности и реагированию на них (SOC). Это событие стало частью стратегии реализации модели follow the sun, подразумевающей непрерывное обслуживание клиентов из разных временных зон.

Одна из ключевых целей нового офиса — повысить качество SOC для заказчиков в восточных регионах России, а также в азиатско-тихоокеанском регионе. Теперь Bi.Zone сможет улучшить коммуникации с клиентами без ущерба рабочему графику из-за разных часовых поясов.

Также открытие офиса в Красноярске позволяет привлечь талантливых специалистов из региона, ведь здесь расположены сильные технические вузы, готовящие студентов по направлениям ИТ и КБ. Планируется, что основная часть сотрудников будет состоять именно из выпускников местных университетов.

«Рост количества заказчиков Bi.Zone SOC в азиатско-тихоокеанском регионе существенно увеличил нагрузку на нашу московскую команду. Из-за разницы во времени у сотрудников со сменным графиком работы в режиме 24/7 возросли суточные пиковые нагрузки. А у сотрудников со стандартным графиком 5/2 рабочий день стал ненормированным. Все это увеличило риск ущерба коммуникациям и оперативному решению задач наших международных заказчиков. Именно поэтому мы запустили площадку SOC в Красноярске. Присутствие сильных технических вузов в регионе позволило быстро укомплектовать команду всеми необходимыми специалистами и повысить качество сервиса для заказчиков», — отметил Теймур Хеирхабаров, руководитель центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Bi.Zone.

Сервисы Bi.Zone SOC позволяют передать задачи мониторинга инцидентов кибербезопасности и реагирования на них команде экспертов, чья квалификация подтверждается сертификатами международных институтов: SANS, Offensive Security и других. Различные модификации сервисов дают возможность организациям выбрать наиболее подходящий уровень мониторинга и реагирования в зависимости от объема IT-инфраструктуры, зрелости кибербезопасности и текущих задач.