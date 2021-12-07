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Russian Robotics будет оказывать услуги ИБ-аутсорсинга с помощью «Сёрчинформ SIEM»

Russian Robotics внедрила SIEM-систему от «Сёрчинформ» для предупреждения инцидентов и укрепления информационной безопасности внутренних процессов. Также компания планирует оказывать услуги ИБ-аутсорсинга для малых и средних компаний на базе решения «Сёрчинформ SIEM».

Основная задача «Сёрчинформ SIEM» – выявлять потенциальные ИБ-инциденты за счет аудита устройств в ИТ-инфраструктуре компании.

«Мы осознали необходимость комплексного автоматизированного подхода, который повысит уровень кибербезопасности. Сегодня SIEM-система – это маст-хев для любых компаний, которые хранят и обрабатывают чувствительную информацию. Компания Russian Robotics занимается разработкой программного обеспечения, и важно, чтобы код, планы разработки и другие секреты, были надежно защищены. Количество ПК растет и ИТ-инфраструктура усложняется, поэтому становится труднее оперативно отслеживать подозрительные действия пользователей. Контролировать обновления в ручном режиме тоже задача не из легких», – сказал Андрей Беженов, генеральный директор Russian Robotics.

Среди преимуществ «Сёрчинформ SIEM» Russian Robotics отметила оперативные возможности системы и обоснованность цены. Система прошла сертификацию по четвертому уровню доверия ФСТЭК.

«Сёрчинформ SIEM» работает фактически из коробки и готова к эксплуатации сразу после развертывания в ИТ-инфраструктуре заказчика. Система обработает большой поток данных, который поступает от программ и устройств, это позволит ИБ-отделу вовремя предотвратить сбои оборудования и ПО, вирусные заражения, попытки неправомерного доступа, подозрительные действия сотрудников. Также SIEM-система «Сёрчинформ» имеет больше 300 преднастроенных правил корреляции и интегрируется с любой ИТ-инфраструктурой заказчика. Мы изначально разрабатывали свою SIEM-систему такой, чтобы ею мог пользоваться человек даже с базовыми знаниями в администрировании», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

«Мы видим запрос от малых и средних предприятий на услугу ИБ-аутсорсинга, – сказал Андрей Беженов – и готовы ее оказывать. В данный момент Russian Robotics получает лицензию, чтобы оказывать услуги аутсорсинга компаниям, которые работают с конфиденциальными и персональными данными и заинтересованы в их защите».

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