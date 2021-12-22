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НИИ СОКБ и «СмартЭкоСистема» представили решение для предотвращения утечек информации через мобильные устройства

НИИ СОКБ и «СмартЭкоСистема» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех») подготовили оригинальное решение для корпоративного рынка на базе смартфона AYYA T1 и EMM SafePhone. Основная особенность решения – в дополнение к уже реализованному аппаратному выключателю встроенных камеры и микрофона добавился и програмный, которым может при необходимости воспользоваться владелец непосредственно на устройстве или администратор с консоли SafePhone удаленно.

Для автоматической активизации различных политик безопасности на устройстве могут использоваться NFC-метки. Такая возможность часто востребована для отключения возможности звонков, камеры, микрофона, беспроводных интерфейсов при входе владельца устройства в зал для совещаний/переговоров или на режимную территорию.

EMM SafePhone – это российская платформа централизованного управления мобильными устройствами и приложениями, соответствующая требованиям регуляторов в области защиты информации. EMM SafePhone сертифицирован ФСТЭК России (сертификат № 4157 до 03.09.2024), включен в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Рег. номер ПО: 8694) и соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций».

AYYA T1 – это российский безопасный смартфон с защитой от утечек данных. AYYA T1 разработан компанией «СмартЭкоСистема».

Смартфон AYYA T1 предназначен как для корпоративного сектора, так и массовых пользователей, которые заботятся о сохранности персональных данных. Для исключения несанкционированного сбора информации камерами и микрофонами достаточно нажать кнопку слева на боковой грани устройства. При этом пользователь может принимать входящие звонки, сообщения и имеет доступ в интернет.

«Мы разработали совместное решение с целью исследования потребностей корпоративных заказчиков, поскольку оно дает возможность реализации давней мечты корпоративных безопасников: гарантированная блокировка каналов утечки информации с минимальным ущербом для удобства пользования мобильным устройством», – сказал генеральный директор НИИ СОКБ Игорь Калайда.

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