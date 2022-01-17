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Softprom становится партнером OneTrust

Softprom и компания OneTrust, производитель решения для безопасности и управления данными, объявили о подписании партнерского соглашения.

Согласно контракта, Softprom будет продвигать и распространять решение OneTrust в России, в странах СНГ, Центральной и Восточной Европе.

Основное решение компании OneTrust — платформа, которая построена на базе искусственного интеллекта и включает в себя модули:

OneTrust Privacy Management Software — поддержка в соблюдении CCPA, GDPR, LGPD, PDPA и сотни других мировых законов о конфиденциальности данных.

OneTrust DataDiscovery — поиск и классификация данных на основе искусственного интеллекта.

OneTrust Vendorpedia — сторонний обмен и управление рисками.

OneTrust GRC — внедрение программы по Информационной безопасности в соответствии с ISO, NIST, SOC 2 и сотнями других мировых стандартов и структур безопасности.

OneTrust DataGovernance — идентификация данных по типу использования: как они используются, кто за них отвечает и какие правила применяются.

OneTrust PreferenceChoice — сканируйте веб-сайты, автоматически классифицируйте сторонние трекеры и соблюдение законов и рекомендаций в отношении электронной конфиденциальности с помощью, наиболее широко используемой в мире CMP.

OneTrust Ethics — сообщает об инцидентах и предоставляет информацию для расследования.

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